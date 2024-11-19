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At yarışlarında yenilikler! Yarış ikramiyesi artıyor, VAR sistemi geliyor!

2025 yılında toplam yarış ikramiyesi artıyor. Açıklamayı Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı yaptı. Adalı, 2025 yılında toplam yarış ikramiyesinin yüzde 82,5'luk artışla 7,3 milyar liraya çıkarıldığını söyledi. Futbolda olduğu gibi Yarış Komiserliğinde de “VAR” sisteminin geleceğini belirten Adalı, "İstanbul’da yerli ve yabancı heyetten oluşan bir merkezin kurulacak" dedi.

At yarışlarında yenilikler! Yarış ikramiyesi artıyor, VAR sistemi geliyor! - 1

TJK TV yayınına katılan Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı, ikramiye tutarının ve at sahiplerine ödenen primlerin 2025 arttırıldığını söyledi.
Adalı, 2025 yılı içerisinde VAR sisteminin de kullanılacağını belirtti.

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At yarışlarında yenilikler! Yarış ikramiyesi artıyor, VAR sistemi geliyor! - 2

İKRAMİYE TUTARI ARTIYOR


2025 yılında toplam yarış ikramiyesinin yüzde 82,5'luk artışla 7,3 milyar liraya çıkarıldığını vurgulayan Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı, at sahibi primlerini de 5 puan artışla yüzde 20'ye çıkardıklarını belirtti. Atçılarımızın gelirini artırmak ve giderini azaltmak yönünde çalışmaların sürdüğüne değinen Başkan, son 1 yıl içinde önemli yol kat edildiğine dikkat çekti.

At yarışlarında yenilikler! Yarış ikramiyesi artıyor, VAR sistemi geliyor! - 3
At yarışlarında yenilikler! Yarış ikramiyesi artıyor, VAR sistemi geliyor! - 4
At yarışlarında yenilikler! Yarış ikramiyesi artıyor, VAR sistemi geliyor! - 5
At yarışlarında yenilikler! Yarış ikramiyesi artıyor, VAR sistemi geliyor! - 6
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