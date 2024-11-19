At yarışlarında yenilikler! Yarış ikramiyesi artıyor, VAR sistemi geliyor!
2025 yılında toplam yarış ikramiyesi artıyor. Açıklamayı Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı yaptı. Adalı, 2025 yılında toplam yarış ikramiyesinin yüzde 82,5'luk artışla 7,3 milyar liraya çıkarıldığını söyledi. Futbolda olduğu gibi Yarış Komiserliğinde de “VAR” sisteminin geleceğini belirten Adalı, "İstanbul’da yerli ve yabancı heyetten oluşan bir merkezin kurulacak" dedi.
TJK TV yayınına katılan Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı, ikramiye tutarının ve at sahiplerine ödenen primlerin 2025 arttırıldığını söyledi.
Adalı, 2025 yılı içerisinde VAR sisteminin de kullanılacağını belirtti.