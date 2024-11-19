At yarışlarında yenilikler! Yarış ikramiyesi artıyor, VAR sistemi geliyor!

TJK TV yayınına katılan Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı, ikramiye tutarının ve at sahiplerine ödenen primlerin 2025 arttırıldığını söyledi.

Adalı, 2025 yılı içerisinde VAR sisteminin de kullanılacağını belirtti.