Athena Gökhan derbiye gidemedi: "Benim için bir şeref madalyasıdır"
Fenerbahçeliliğiyle bilinen Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Galatasaray'ın şikâyeti üzerine ünlü şarkıcıya yönelik, 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında işlem uygulandı. Özoğuz derbiye giremeyeceğini duyurarak, "Benim için bir şeref madalyasıdır." ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz, Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti ile ilgili konuşarak, "Siyasete alet olmuş bir takıma saygı duymayacağım" demiş ve Galatasaray'a tepki göstermişti.