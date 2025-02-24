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Athena Gökhan derbiye gidemedi: "Benim için bir şeref madalyasıdır"

Fenerbahçeliliğiyle bilinen Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Galatasaray'ın şikâyeti üzerine ünlü şarkıcıya yönelik, 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında işlem uygulandı. Özoğuz derbiye giremeyeceğini duyurarak, "Benim için bir şeref madalyasıdır." ifadelerini kullandı.

Athena Gökhan derbiye gidemedi: "Benim için bir şeref madalyasıdır" - 1

Ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz, Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti ile ilgili konuşarak, "Siyasete alet olmuş bir takıma saygı duymayacağım" demiş ve Galatasaray'a tepki göstermişti.


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Athena Gökhan derbiye gidemedi: "Benim için bir şeref madalyasıdır" - 2

Galatasaray'ın şikayeti üzerine Athena Gökhan'a 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında işlem uygulandığı öğrenildi.


Athena Gökhan derbiye gidemedi: "Benim için bir şeref madalyasıdır" - 3

Açıklama yapan Özoğuz, "Bugün ismimin geçtiği tezahüratı dinleyeme RAMS Park'a gelmek için Fenerbahçe Kulübü'nün önünden deplasman otobüsüne binmek için geldiğimde, hakkımda 6222 kararı çıktığına dair haber aldım. Uygulatanlara teşekkür ediyorum. Benim için bir şeref madalyasıdır! Doğruları söylemek, hak savunmak takımımın hakkını her yerde her zaman her şartta savunmaya devam edeceğim. Ben Fenerbahçeliyim. Hak, hukuk, adalet isterim." dedi.


Athena Gökhan derbiye gidemedi: "Benim için bir şeref madalyasıdır" - 4

Seyirden yasaklanma cezası alan Gökhan Özoğuz'un mÖzoğuz, avukatı aracılığıyla, kararın iptali için başvuruda bulundu.

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