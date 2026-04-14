Atletico Madrid-Barcelona rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalist belli olacak
14.04.2026 16:39
Aydın Kayar
Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu rövanş maçında sahasında bir başka La Liga ekibi Barcelona ile heyecan dolu bir maça çıkacak. Çeyrek final turunda oynanan ilk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Atletico Madrid, taraftarı önünde de güzel bir sonuç alarak yarı finale yükselmek istiyor. Atletico Madrid-Barcelona rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
ATLETİCO MADRİD-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?
Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu rövanş mücadelesinde Atletico Madrid, Metropolitano'da Barcelona ile bir kez daha karşı karşıya gelecek.
14 Nisan Salı günü (bugün) saat 22.00'de başlayacak olan mücadele Tabii spor'dan canlı olarak izlenebilecek.
MUHTEMEL 11
Atletico Madrid: Musso, Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri, Simeone, Llorente, Koke, Lookman, Griezmann, Alvarez.
Barcelona: Garcia, Kounde, Araujo, Eric Garcia, Cancelo, Gavi, Pedri, Olmo, Yamal, Rashford, Ferran.
İKİ TAKIM ARASINDA BU SEZON 6. MAÇ
Bu sezon resmi maçlarda altıncı kez karşı karşıya gelmeye hazırlanan Atletico ve Barcelona, La Liga'da 2, Kral Kupası'nda 2 kez karşılaşırken, Şampiyonlar Ligi'nde de 2 kez kozlarını paylaşacak.