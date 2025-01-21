Atletico Madrid-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Diego Simeone yönetiminde 4 galibiyet 2 mağlübiyet alan Atletico Madrid 12 puanla 11. sırada yer alıyor. 4 galibiyet 1'er beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrılan Bayer Leverkusen ise 13 puanla 4. basamakta bulunuyor. İşte, Atletico Madrid-Bayer Leverkusen maçı hakkında bilgiler...