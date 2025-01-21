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Atletico Madrid-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid-Bayer Leverkusen maçına geri sayım başladı. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda karşılaşacak iki takım da sahadan galip gelmek istiyor. Müsabakayı, İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Futbolseverler de maça dair bilgileri sorguluyor. Peki, Atletico Madrid-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atletico Madrid-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Diego Simeone yönetiminde 4 galibiyet 2 mağlübiyet alan Atletico Madrid 12 puanla 11. sırada yer alıyor. 4 galibiyet 1'er beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrılan Bayer Leverkusen ise 13 puanla 4. basamakta bulunuyor. İşte, Atletico Madrid-Bayer Leverkusen maçı hakkında bilgiler...

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Atletico Madrid-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

ATLETİCO MADRİD-BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid- Bayer Leverkusen maçı, bu akşam saat 23.00'te oynanacak.

Riyadh Air Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele, tabii spor 2'den canlı olarak yayınlanacak.

Atletico Madrid-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL 11

Oblak, Llorente, Normand, Lenglet, Galan, Simeone, De Paul, Correa, Lino, Griezmann, Alvarez

Atletico Madrid-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

BAYER LEVERKUSEN MUHTEMEL 11


Hradecky, Arthur, Tah, Tapsoba, Grimaldo, Andrich, Xhaka, Tella, Wirtz, Terrier, Schick

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