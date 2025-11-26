Atletico Madrid-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi 5. hafta

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İspanya'nın köklü ekiplerinden Atletico Madrid ve İtalyan devi İnter kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4 yapan İnter, Atletico Madrid karşısında kazanmak ve namağlup serisini sürdürmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Atletico Madrid-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?