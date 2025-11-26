Atletico Madrid-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi 5. hafta
Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde sahasında İtalya'nın güçlü ekibi İnter ile karşı karşıya gelecek. Gözler ise İnter'de forma giyen A Milli Takım futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun göstereceği performansta olacak. Peki, Atletico Madrid-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İspanya'nın köklü ekiplerinden Atletico Madrid ve İtalyan devi İnter kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4 yapan İnter, Atletico Madrid karşısında kazanmak ve namağlup serisini sürdürmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Atletico Madrid-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ATLETİCO MADRİD-İNTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Atletico Madrid ve Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçı 26 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.
Riyadh Air Metropolitano'da oynanacak olan mücadele tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.
HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun Atletico Madrid karşısında forma giymesi bekleniyor.