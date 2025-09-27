Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga)
İspanya’da şampiyonluğun en önemli favorisi Real Madrid, Atletico Madrid deplasmanında üç puan için sahaya çıkıyor. Xabi Alonso yönetiminde lige iyi bir başlangıç yapan eflatun-beyazlılar, topladığı 18 puanla zirvede bulunuyor. Atletico Madrid ise beklentilerin uzağında kalırken ligde oynadığı son beş karşılaşmadan sadece 2 galibiyet çıkarabildi. Real Madrid’de gözler Mbappe, Vinicius Junior, Arda Güler gibi yıldızlarda olacak. Peki Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin canlı yayınlanacağı kanal…
Atletico Madrid ev sahibi avantajını kullanarak Real Madrid karşısında sahadan mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Derbiye çıkış maçı gözüyle bakan Diego Simeone’nin öğrencileri ligde son oynadıkları Rayo Vallecano karşılaşmasından 3-2’lik galibiyetle ayrıldı. Atletico’da Real Madrid mücadelesi öncesinde en önemli kozlar Alvarez, Griezmann, Koke gibi oyuncular olacak. Konuk ekip Real Madrid bu sezon ligde savunmasıyla güven verirken oynadığı 6 karşılaşmada kalesinde sadece 3 gol gördü. Peki Atletico Madrid - Real Madrid maçı şifresiz mi? İşte, karşılaşmanın başlangıç saati…