Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga)

ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

Estadio La Peineta’da oynanacak Atletico Madrid - Real Madrid mücadelesi için heyecanlı geri sayım başladı. Bu sezon hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de ligde kupa hedefleyen Real Madrid, zorlu deplasmandan üç puanla dönmeyi hedefliyor. Atletico - Real Madrid derbisi 27 Eylül cumartesi günü saat 17:15’te başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.