Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga)

İspanya’da şampiyonluğun en önemli favorisi Real Madrid, Atletico Madrid deplasmanında üç puan için sahaya çıkıyor. Xabi Alonso yönetiminde lige iyi bir başlangıç yapan eflatun-beyazlılar, topladığı 18 puanla zirvede bulunuyor. Atletico Madrid ise beklentilerin uzağında kalırken ligde oynadığı son beş karşılaşmadan sadece 2 galibiyet çıkarabildi. Real Madrid’de gözler Mbappe, Vinicius Junior, Arda Güler gibi yıldızlarda olacak. Peki Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin canlı yayınlanacağı kanal…

Atletico Madrid ev sahibi avantajını kullanarak Real Madrid karşısında sahadan mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Derbiye çıkış maçı gözüyle bakan Diego Simeone’nin öğrencileri ligde son oynadıkları Rayo Vallecano karşılaşmasından 3-2’lik galibiyetle ayrıldı. Atletico’da Real Madrid mücadelesi öncesinde en önemli kozlar Alvarez, Griezmann, Koke gibi oyuncular olacak. Konuk ekip Real Madrid bu sezon ligde savunmasıyla güven verirken oynadığı 6 karşılaşmada kalesinde sadece 3 gol gördü. Peki Atletico Madrid - Real Madrid maçı şifresiz mi? İşte, karşılaşmanın başlangıç saati…

ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

Estadio La Peineta’da oynanacak Atletico Madrid - Real Madrid mücadelesi için heyecanlı geri sayım başladı. Bu sezon hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de ligde kupa hedefleyen Real Madrid, zorlu deplasmandan üç puanla dönmeyi hedefliyor. Atletico - Real Madrid derbisi 27 Eylül cumartesi günü saat 17:15’te başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Xabi Alonso’nun bu sezon en fazla şans verdiği oyunculardan birisi olan milli yıldız, ligde oynanan 6 maçın 5’inde sahaya ilk 11’de çıktı. Espanyol maçında yedek olarak sahaya çıkan Arda Güler’in, Atletico derbisinde ilk 11’de olması bekleniyor.

ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MUHTEMEL 11’LER

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko, Koke, Barrios, Guiliano, Nico G., Griezmann ya da Raspadori, Julian Alvarez.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Huijsen, Carreas, Tchouameni, Arda Güler, Valverde, Mastantuono, Vinicius, Mbappe.

REAL MADRİD ZİRVEDE

İspanya LaLiga’da geride kalan 6 maçın tamamını kazanan Real Madrid topladığı 18 puanla zirvede yer alıyor. Eflatun-beyazlılar, ligde çıktığı maçlarda 14 gol atarken kalesinde ise sadece 3 gol gördü. 

Atletico Madrid ise beklentilerin uzağında kalırken 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Atletico Madrid, Real Madrid derbisine çıkış maçı gözüyle bakıyor.

