NTV.COM.TR

Atletico Madrid-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde Madrid derbisi

Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında bu akşam sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'nde Madrid derbisi heyecanı tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İlk maçta Real Madrid sahasında Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ederek avantajı eline almıştı. Atletico Madrid ise taraftarı önünde oynayacağı rövanş maçını 2 farklı skorla kazanmak ve adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Peki, Atletico Madrid-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atletico Madrid-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde Madrid derbisi - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid-Real Madrid maçı heyecan dolu sahnelere konuk olacak. Madrid şehrinin 2 köklü kulübü bu akşam çeyrek final için Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Kirik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Atletico Madrid-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Atletico Madrid-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde Madrid derbisi - 2

ATLETİCO MADRİD-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid, Estadio La Peineta Stadı'nda saat 23.00'da Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele Tabii dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Atletico Madrid-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde Madrid derbisi - 3

MAÇIN MUHTEMEL 11'İ

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan, Simeone, De Paul, Barrios, Lino, Griezmann, Alvarez

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Asencio, Rüdiger, Mendy, Camavinga, Tchoumeni, Diaz, Rodrygo, Vinicius, Mbappe

Atletico Madrid-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde Madrid derbisi - 4

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Atletico Madrid ile Real Madrid arasında oynanacak maçta Arda Güler'in durumu belirsizliğini koruyor. Kylian Mbappé'nin sakatlığı nedeniyle oynayıp oynamayacağı netleşmediğinden, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Mbappé'nin yerine Brahim Díaz, Arda Güler veya Endrick gibi oyuncuları değerlendirmesi bekleniyor.

Ancelotti, genç oyuncuların takıma uyum sağlaması gerektiğini vurgulayarak, Güler'in daha fazla süre alması için sabır ve çalışma gerektiğini belirtmişti.

Bu nedenle, Güler'in maçta oynayıp oynamayacağı, Mbappé'nin durumuna ve Ancelotti'nin tercihlerine bağlı olarak şekillenecek.

DAHA FAZLA GÖSTER