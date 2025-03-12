Atletico Madrid-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde Madrid derbisi
Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında bu akşam sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'nde Madrid derbisi heyecanı tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İlk maçta Real Madrid sahasında Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ederek avantajı eline almıştı. Atletico Madrid ise taraftarı önünde oynayacağı rövanş maçını 2 farklı skorla kazanmak ve adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Peki, Atletico Madrid-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid-Real Madrid maçı heyecan dolu sahnelere konuk olacak. Madrid şehrinin 2 köklü kulübü bu akşam çeyrek final için Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Kirik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Atletico Madrid-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?