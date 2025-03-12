Atletico Madrid-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde Madrid derbisi

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Atletico Madrid ile Real Madrid arasında oynanacak maçta Arda Güler'in durumu belirsizliğini koruyor. Kylian Mbappé'nin sakatlığı nedeniyle oynayıp oynamayacağı netleşmediğinden, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Mbappé'nin yerine Brahim Díaz, Arda Güler veya Endrick gibi oyuncuları değerlendirmesi bekleniyor.



Ancelotti, genç oyuncuların takıma uyum sağlaması gerektiğini vurgulayarak, Güler'in daha fazla süre alması için sabır ve çalışma gerektiğini belirtmişti.



Bu nedenle, Güler'in maçta oynayıp oynamayacağı, Mbappé'nin durumuna ve Ancelotti'nin tercihlerine bağlı olarak şekillenecek.