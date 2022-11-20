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ATP Finalleri'nde şampiyon Djokovic

Sırp raket Novak Djokovic ATP Finalleri'ndeki 6. şampiyonluğuna ulaştı. ATP Finalleri'nin en yaşlı şampiyonu olan 35 yaşındaki Djokovic, Federer'e ait turnuvayı en fazla kazanan tenisçi rekorunu da egale etti

ATP Finalleri'nde şampiyon Djokovic - 1

Profesyonel Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen 2022 ATP Finalleri'ni, 3 numaralı seribaşı Casper Ruud'u 2-0 yenen 7 numaralı seribaşı Novak Djokovic kazandı.

ATP Finalleri'nde şampiyon Djokovic - 2

İlk kez 1970'te düzenlenen, 2000 yılından bu yana da erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri'nin 53'üncüsünün şampiyonu belli oldu.

ATP Finalleri'nde şampiyon Djokovic - 3

İtalya'nın Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda oynanan sert kort turnuvasının finalinde, ATP Finalleri'ni 5 kez kazanan Djokovic ile ilk defa finale çıkan Ruud karşılaştı.

ATP Finalleri'nde şampiyon Djokovic - 4

Sırp raket Djokovic, Norveçli rakibini 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek 2008, 2012, 2013, 2014 ve 2015'ten sonra bir kez daha şampiyonluğa ulaştı.

ATP Finalleri'nde şampiyon Djokovic - 5

ATP Finalleri'nin en yaşlı şampiyonu olan 35 yaşındaki Djokovic, Roger Federer'e ait turnuvayı en fazla kazanan tenisçi rekorunu da egale etti.

ATP Finalleri'nde şampiyon Djokovic - 6

Son 19 maçının 18'inden galip ayrılan Djokovic, bu sezon 5'inci, kariyerindeki 91. tekler şampiyonluğuna imza attı.

ATP Finalleri'nde şampiyon Djokovic - 7
ATP Finalleri'nde şampiyon Djokovic - 8
ATP Finalleri'nde şampiyon Djokovic - 9
ATP Finalleri'nde şampiyon Djokovic - 10
ATP Finalleri'nde şampiyon Djokovic - 11
ATP Finalleri'nde şampiyon Djokovic - 12
ATP Finalleri'nde şampiyon Djokovic - 13
ATP Finalleri'nde şampiyon Djokovic - 14
ATP Finalleri'nde şampiyon Djokovic - 15

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