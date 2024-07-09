Attila Szalai yeniden Süper Lig'e: Trabzonspor ile son aşamaya gelindi (9 Temmuz 2023 transfer haberleri)
Daha önce Süper Lig'e Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai, Trabzonspor'a imza atmak üzere. Transfer görüşmelerinde son aşamaya gelindi. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transferleri ve iddiaları...
Hofffenheim formasıy giyen Attila Szalai'yi kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor transfer için son aşamaya geldi. Alman ekibiyle her konuda anlaşma sağlanırken, daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Szalai ile sözleşme görüşmelerine başlandı. (Fanatik)