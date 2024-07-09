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Attila Szalai yeniden Süper Lig'e: Trabzonspor ile son aşamaya gelindi (9 Temmuz 2023 transfer haberleri)

Daha önce Süper Lig'e Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai, Trabzonspor'a imza atmak üzere. Transfer görüşmelerinde son aşamaya gelindi. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transferleri ve iddiaları...

Attila Szalai yeniden Süper Lig'e: Trabzonspor ile son aşamaya gelindi (9 Temmuz 2023 transfer haberleri) - 1

Hofffenheim formasıy giyen Attila Szalai'yi kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor transfer için son aşamaya geldi. Alman ekibiyle her konuda anlaşma sağlanırken, daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Szalai ile sözleşme görüşmelerine başlandı. (Fanatik)


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Attila Szalai yeniden Süper Lig'e: Trabzonspor ile son aşamaya gelindi (9 Temmuz 2023 transfer haberleri) - 2

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı-lacivertlilerin futbolcuyla anlaşmaya vardığı belirtilirken kulübü Al Ahli ile son görüşmelerin yapıldığı iddia edildi. (Fabrizio Romano)


Attila Szalai yeniden Süper Lig'e: Trabzonspor ile son aşamaya gelindi (9 Temmuz 2023 transfer haberleri) - 3

Galatasaray'ın ezli rakibi Fenerbahçe ile adı anılan Udinese'li Lazar Samardzic için devreye girdiği ortaya çıktı. (Fotomaç)


Attila Szalai yeniden Süper Lig'e: Trabzonspor ile son aşamaya gelindi (9 Temmuz 2023 transfer haberleri) - 4

Beşiktaş'ın Lazio'dan Ciro Immobile'yi transfer etmeye yakın olduğu öne sürüldü. İtalyan golcüye 3 yıllık, toplam 12 milyon euroluk bir teklif yapıldığı kaydedildi. (Di Marzio)


Attila Szalai yeniden Süper Lig'e: Trabzonspor ile son aşamaya gelindi (9 Temmuz 2023 transfer haberleri) - 5

Fenerbahçe'nin talip olduğu Ansu Fati için Barcelona cephesinden olumlu cevap geldi. Barcelona, genç yıldızı satmayı planladığını duyurken, kiralama seçeneğinin de gündemde olduğunu açıkladı. (Fotomaç)

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