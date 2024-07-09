Attila Szalai yeniden Süper Lig'e: Trabzonspor ile son aşamaya gelindi (9 Temmuz 2023 transfer haberleri)

Hofffenheim formasıy giyen Attila Szalai'yi kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor transfer için son aşamaya geldi. Alman ekibiyle her konuda anlaşma sağlanırken, daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Szalai ile sözleşme görüşmelerine başlandı. (Fanatik)





