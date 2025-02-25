Averaj nedir, nasıl hesaplanır? Süper Lig ikili averaj mı, ikili averaj kuralı kalktı mı?
Averaj kuralları, Süper Lig mücadelelerini takip eden spor tutkunlarının gündeminde. Süper Lig'in 25'inci haftasını geride bırakan Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 6 puanlık bir fark bulunuyor. Taraftarlar ise 2025 Süper Lig averaj kurallarına odaklandı. Peki, ikili averaj sistemi nedir? Süper Lig'de ikili averaj kuralı kalktı mı?
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kıran kırana mücadelesi ardından Trendyol Süper Lig puan tablosundaki son durum öne çıkıyor. Spor severler, puan durumuna göre Lig'deki averaj kurallarını araştırmaya koyuldu. İşte, Süper Lig averaj sistemi detayları...