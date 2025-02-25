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Averaj nedir, nasıl hesaplanır? Süper Lig ikili averaj mı, ikili averaj kuralı kalktı mı?

Averaj kuralları, Süper Lig mücadelelerini takip eden spor tutkunlarının gündeminde. Süper Lig'in 25'inci haftasını geride bırakan Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 6 puanlık bir fark bulunuyor. Taraftarlar ise 2025 Süper Lig averaj kurallarına odaklandı. Peki, ikili averaj sistemi nedir? Süper Lig'de ikili averaj kuralı kalktı mı?

Averaj nedir, nasıl hesaplanır? Süper Lig ikili averaj mı, ikili averaj kuralı kalktı mı? - 1

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kıran kırana mücadelesi ardından Trendyol Süper Lig puan tablosundaki son durum öne çıkıyor. Spor severler, puan durumuna göre Lig'deki averaj kurallarını araştırmaya koyuldu. İşte, Süper Lig averaj sistemi detayları...

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Averaj nedir, nasıl hesaplanır? Süper Lig ikili averaj mı, ikili averaj kuralı kalktı mı? - 2

AVERAJ NEDİR?

Futbolla hayatımızda büyük yer edinen averaj, takımların aralarında puan eşitliği bulunması halinde birbirlerine göre üstünlüğünü belirlemek için attıkları ve yedikleri gollerin farkına dayanan bir sistemdir. Averaj kuralı lig maçlarının yanı sıra kupa maçlarında da uygulanıyor.

Averaj nedir, nasıl hesaplanır? Süper Lig ikili averaj mı, ikili averaj kuralı kalktı mı? - 3

İKİLİ AVERAJ NEDİR?

* Süper Lig müsabakalarında devam eden çekişmeli karşılaşmalarla beraber averaj kuralları spor severlerin gündeminde yer alıyor. Özellikle ikili averaj kuralının detayları TFF sayfasından sorgulanıyor.

* Mücadeleler sonunda puan usulüne göre en fazla puan elde eden takım birinci olurken ardından gelen ikinciliğe hak kazanıyor. Ancak iki takımın puanlarının eşit olması halinde;

* İki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır.

* Bu müsabakalar sonunda da eşitlik söz konusu ise bu maçlardaki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

* Kendi aralarındaki karşılaşmalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır.

* Takımların gol averajları da eşitse daha fazla gol atmış olan takım üstün kabul edilir.

* Tüm şartlara rağmen eşitlik varsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

* Eşitlik hala devam ediyorsa ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka sonunda kazanan takım üstün olur.

Averaj nedir, nasıl hesaplanır? Süper Lig ikili averaj mı, ikili averaj kuralı kalktı mı? - 4

AVERAJ NASIL HESAPLANIR?

Bir mücadelede takımların attığı goller ile yediği goller arasındaki farka denir. Buna göre her takımın averajı ise attığı gol sayısından yediği gol sayısı çıkarılarak hesaplanır.

Her iki takımın da puanları eşitse, en yüksek averaja sahip olan takım üst sırada yer alır. İki takımın averajlarının eşit olması halinde de ikili averaj denilen sistem devreye girer ve takımların kendi aralarındaki maçların skorları öne çıkar.

Averaj nedir, nasıl hesaplanır? Süper Lig ikili averaj mı, ikili averaj kuralı kalktı mı? - 5

SÜPER LİG'TE İKİLİ AVERAJ KURALI VAR MI?

Trendyol Süper Lig mücadelelerinde ikili averaj kuralları geçerlidir. Buna göre, takımların puanlarının eşitliği halinde, ilk olarak takımlar arasında oynanan maçların sonuçlarına bakılarak ikili averaj hesaplanır. Eğer bu maçlardaki puan ve gol averajı da eşitse, genel averaj dikkate alınır.

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