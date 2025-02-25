Averaj nedir, nasıl hesaplanır? Süper Lig ikili averaj mı, ikili averaj kuralı kalktı mı?

İKİLİ AVERAJ NEDİR?

* Süper Lig müsabakalarında devam eden çekişmeli karşılaşmalarla beraber averaj kuralları spor severlerin gündeminde yer alıyor. Özellikle ikili averaj kuralının detayları TFF sayfasından sorgulanıyor.

* Mücadeleler sonunda puan usulüne göre en fazla puan elde eden takım birinci olurken ardından gelen ikinciliğe hak kazanıyor. Ancak iki takımın puanlarının eşit olması halinde;



* İki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır.



* Bu müsabakalar sonunda da eşitlik söz konusu ise bu maçlardaki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)



* Kendi aralarındaki karşılaşmalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır.



* Takımların gol averajları da eşitse daha fazla gol atmış olan takım üstün kabul edilir.



* Tüm şartlara rağmen eşitlik varsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

* Eşitlik hala devam ediyorsa ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka sonunda kazanan takım üstün olur.