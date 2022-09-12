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Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turu maçları tamamlanırken, çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu. Son 16 turunda dün oynanan dört maçın üçü 94-86, biri ise 94-88 bitti.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 12.09.2022 - 01:45 | Son Güncelleme : 12.09.2022 - 01:49

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu - 1

2022 Şampiyonası'nda son 16 turu, oynanan maçlarla tamamladı.

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu - 2

Şampiyonanın son 16 turunda bugün Ukrayna-Polonya, Finlandiya-Hırvatistan, Sırbistan-İtalya ve Yunanistan-Çekya karşılaşmaları yapıldı.

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu - 3

Maçlarını kazanan Polonya, Finlandiya, İtalya ve Yunanistan çeyrek finale yükseldi.

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu - 4

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Ukrayna-Polonya: 86-94

Finlandiya-Hırvatistan: 94-86

Sırbistan-İtalya: 86-94

Yunanistan-Çekya: 94-88

Bu arada maçları kazanan 4 takımın da 94 sayı kaydetmesi dikkati çekti.

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu - 5

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turu maçlarının tamamlanmasıyla çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu.

Şampiyonada çeyrek final eşleşmeleri ve maçların programı şöyle:

13 Eylül Salı

18.15 İspanya-Finlandiya

21.30 Almanya-Yunanistan

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu - 6

14 Eylül Çarşamba

18.15 Fransa-İtalya

21.30 Slovenya-Polonya

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu - 7

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