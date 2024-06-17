Avrupa Futbol Şampiyonası bitiş tarihi: EURO 2024 finali ne zaman?

GRUPLARDAN 16 TAKIM ÇIKACAK



Avrupa Şampiyonası'nda 24 takım, dörderli 6 grupta mücadele edecek.



Grupları ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Grup müsabakaları 26 Haziran Çarşamba günü sona erecek.



29 Haziran'da başlayacak son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek. Turnuvada çeyrek final maçları 5 ve 6 Temmuz'da, yarı final karşılaşmaları ise 9 ve 10 Temmuz'da oynanacak.



EURO 2024'ün şampiyonu, 14 Temmuz Pazar güne Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki final maçında belli olacak.