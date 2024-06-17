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Avrupa Futbol Şampiyonası bitiş tarihi: EURO 2024 finali ne zaman?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası devam ediyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu’nda oynanan Almanya - İskoçya mücadelesi ile start almıştı. Turnuvanın açılış maçını ev sahibi Almanya, 5-1’lik skorla kazandı. Peki, EURO 2024 ne zaman bitecek?

Avrupa Futbol Şampiyonası bitiş tarihi: EURO 2024 finali ne zaman? - 1


Dünya futbolunun uluslararası en büyük ikinci organizasyonu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) futbolseverlerce heyecanla takip ediliyor. Berlin'deki final maçıyla sona erecek organizasyonda 24 takım, 6 grupta mücadele edecek. Almanya'daki 10 statta futbol şöleni yaşanacak.

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Avrupa Futbol Şampiyonası bitiş tarihi: EURO 2024 finali ne zaman? - 2

EURO 2024 FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Turnuva, 31 gün sürecek. 24 milli takımın mücadele edeceği şampiyona, 14 Temmuz'daki final maçıyla sona erecek.

Avrupa Futbol Şampiyonası bitiş tarihi: EURO 2024 finali ne zaman? - 3

GRUPLARDAN 16 TAKIM ÇIKACAK


Avrupa Şampiyonası'nda 24 takım, dörderli 6 grupta mücadele edecek.

Grupları ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Grup müsabakaları 26 Haziran Çarşamba günü sona erecek.

29 Haziran'da başlayacak son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek. Turnuvada çeyrek final maçları 5 ve 6 Temmuz'da, yarı final karşılaşmaları ise 9 ve 10 Temmuz'da oynanacak.

EURO 2024'ün şampiyonu, 14 Temmuz Pazar güne Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki final maçında belli olacak.

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