Avrupa Futbol Şampiyonası bitiş tarihi: EURO 2024 finali ne zaman?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası devam ediyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu’nda oynanan Almanya - İskoçya mücadelesi ile start almıştı. Turnuvanın açılış maçını ev sahibi Almanya, 5-1’lik skorla kazandı. Peki, EURO 2024 ne zaman bitecek?
Dünya futbolunun uluslararası en büyük ikinci organizasyonu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) futbolseverlerce heyecanla takip ediliyor. Berlin'deki final maçıyla sona erecek organizasyonda 24 takım, 6 grupta mücadele edecek. Almanya'daki 10 statta futbol şöleni yaşanacak.