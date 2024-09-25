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Avrupa futbolunda grev sesleri: "Biz robot değiliz"

UEFA'nın Avrupa kupalarındaki yeni format düzenlemesiyle birlikte fikstürdeki artan maç sayısı, futbolcular arasında tepkilere yol açmaya devam ediyor. Manchester City'nin yıldızı Rodri'nin yaptığı açıklamalara, Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou ve takım kaptanı Heung min-Son'dan destek geldi. Güney Koreli oyuncu, "Biz robot değiliz, herkesin sakatlanma riskinin yüksek olması çok normal. Bu adil değil. Rodri doğru şeyleri söyledi." diye konuştu.

Avrupa futbolunda grev sesleri: "Biz robot değiliz" - 1

UEFA'nın Avrupa kupalarındaki yeni format düzenlemesiyle birlikte fikstürdeki maç sayısında yaşanan artışın ardından futbolcuların takvim sıkışıklığına tepkileri artarak devam ediyor.

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Avrupa futbolunda grev sesleri: "Biz robot değiliz" - 2

"GREVE YAKINIZ"

Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri, geçtiğimiz hafta oyuncuların artan fikstür sıkışıklığı nedeniyle futbolcuların greve gidebileceğini öne sürdü ve birkaç gün sonra Arsenal karşısında dizinden ciddi bir sakatlık geçirerek sezonu kapattı.

Rodri, "Bence greve yakınız. Bu oyuncuların genel görüşü ve bu şekilde devam ederse başka seçeneğimiz kalmayacak. Bunun bizi gerçekten endişelendiren bir şey olduğunu düşünüyorum. Acı çekenler biziz." diye konuşmuştu.

Avrupa futbolunda grev sesleri: "Biz robot değiliz" - 3

KOUNDE'DEN AÇIKLAMA

Bu açıklamaların ardından Barcelona'nın yıldızı Jules Kounde, Rodri'nin açıklamalara destek vererek, "Her yıl daha fazla maç yapıyoruz ve daha az dinleniyoruz. Biz oyuncular bunu 3-4 yıldır söylüyoruz ama kimse bizi dikkate almıyor.Rodri'nin dediği gibi, sesimizi duyurmak için greve gitmek zorunda kalacağımız zaman gelecek." ifadelerini kullanmıştı.

Avrupa futbolunda grev sesleri: "Biz robot değiliz" - 4

TOTTENHAM'DA POSTECOGLOU VE SON'DAN RODRI'YE DESTEK

Tottenham'ın Teknik Direktörü Ange Postecoglou ve takım kaptanı Heung min-Son, fikstürde artan maç sayısının ele alınması gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu.

Avrupa futbolunda grev sesleri: "Biz robot değiliz" - 5

"BU DAHA BÜYÜK BİR SORUN"

Tottenham Teknik Direktörü Postecoglou, "Oyunculardan beklentilerimizin ne olduğu konusunda gerçekten tehlikeli bir seviyeye geldiğimizden daha önce bahsetmiştim. Bir ya da iki turnuvaya odaklanmak yerine, fikstür sıkışıklığına odaklanmamız gerekiyor. Bu daha büyük bir sorun. Oyuncular artık sezonlar arasında eskiden olduğu gibi ara veremiyorlar. Hem kulüp düzeyinde, hem uluslararası düzeyde hem de kıta düzeyinde daha fazla turnuva var. Dolayısıyla, en iyi oyuncuları oynatamayacağımız bir noktaya geleceğiz ve daha da kötüsü çeşitli nedenlerden dolayı sakatlanacaklar. Bu kesinlikle ele alınması gereken bir konu." diye konuştu.

Avrupa futbolunda grev sesleri: "Biz robot değiliz" - 6

"BİZ ROBOT DEĞİLİZ"

Tottenham yıldızı Heung Min-Son ise, "Biz robot değiliz. Beni yanlış anlamayın, futbol oynamayı seviyoruz. Bu çok açık. Mesele daha fazla maç oynamak. City Pazar ve Salı günü oynadı ve bu fikstür esnek değildi. Belki Salı yerine Çarşamba günü oynanabilirdi. Bu esnek bir durum değil. Herkesin sakatlanma riskinin yüksek olması normaldir. Bu adil değil. Rodri doğru şeyleri söyledi. 50, 60 maç oynuyoruz ve 70'ten fazla maç oynamıyoruz. Fikstürler geldiğinde, oyuncular oynamak zorunda kalıyor.

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