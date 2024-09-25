Avrupa futbolunda grev sesleri: "Biz robot değiliz"
UEFA'nın Avrupa kupalarındaki yeni format düzenlemesiyle birlikte fikstürdeki artan maç sayısı, futbolcular arasında tepkilere yol açmaya devam ediyor. Manchester City'nin yıldızı Rodri'nin yaptığı açıklamalara, Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou ve takım kaptanı Heung min-Son'dan destek geldi. Güney Koreli oyuncu, "Biz robot değiliz, herkesin sakatlanma riskinin yüksek olması çok normal. Bu adil değil. Rodri doğru şeyleri söyledi." diye konuştu.
UEFA'nın Avrupa kupalarındaki yeni format düzenlemesiyle birlikte fikstürdeki maç sayısında yaşanan artışın ardından futbolcuların takvim sıkışıklığına tepkileri artarak devam ediyor.