Avrupa futbolunda grev sesleri: "Biz robot değiliz"

"BU DAHA BÜYÜK BİR SORUN"

Tottenham Teknik Direktörü Postecoglou, "Oyunculardan beklentilerimizin ne olduğu konusunda gerçekten tehlikeli bir seviyeye geldiğimizden daha önce bahsetmiştim. Bir ya da iki turnuvaya odaklanmak yerine, fikstür sıkışıklığına odaklanmamız gerekiyor. Bu daha büyük bir sorun. Oyuncular artık sezonlar arasında eskiden olduğu gibi ara veremiyorlar. Hem kulüp düzeyinde, hem uluslararası düzeyde hem de kıta düzeyinde daha fazla turnuva var. Dolayısıyla, en iyi oyuncuları oynatamayacağımız bir noktaya geleceğiz ve daha da kötüsü çeşitli nedenlerden dolayı sakatlanacaklar. Bu kesinlikle ele alınması gereken bir konu." diye konuştu.