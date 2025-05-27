Avrupa Konferans Ligi finali ne zaman? Real Betis - Chelsea final maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Konferans Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Çift maç eleme usulüne göre Real Betis, yarı finalde rakibi Fiorentina'yı gride bırakarak adını finale yazdırdı. Ligin lideri Chelsea ise Djurgarden takımını iki maçta da mağlup etti ve finalde Real Betis'in karşısında yer aldı. İşte, Real Betis - Chelsea maçı detayları...