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Avrupa Konferans Ligi finali ne zaman? Real Betis - Chelsea final maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi final mücadelesi bu sezon Real Betis - Chelsea arasında olacak. Çekişmeli mücadelenin hakemleri arasında Halil Umut Meler de olacak. İlk kez Avrupa kupalarında finale kalan Real Betis, puan durumu tablosunda da 15. sıradaydı. Beklenmedik rakibi ile karşılaşacak olan lider Chelsea ise 9. defa Avrupa kupasını müzesine taşıma niyetinde. Peki, Real Betis - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Avrupa Konferans Ligi finali ne zaman? Real Betis - Chelsea final maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? - 1

Konferans Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Çift maç eleme usulüne göre Real Betis, yarı finalde rakibi Fiorentina'yı gride bırakarak adını finale yazdırdı. Ligin lideri Chelsea ise Djurgarden takımını iki maçta da mağlup etti ve finalde Real Betis'in karşısında yer aldı. İşte, Real Betis - Chelsea maçı detayları...

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Avrupa Konferans Ligi finali ne zaman? Real Betis - Chelsea final maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? - 2

REAL BETİS - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi Real Betis - Chelsea final maçı, 28 Mayıs Çarşamba günü saat TSİ 22.00'de TRT1 ekranlarından canlı yayımlanacak.

Avrupa Konferans Ligi finali ne zaman? Real Betis - Chelsea final maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? - 3

Polonya'nın Wroclaw kentindeki Wroclaw Stadyumu'ndaki maçı Bosna Hersek'ten hakem Irfan Peljto yönetecek. Yadımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Halil Umut Meler olacak. Kerem Ersoy ise rezerv yardımcı hakem olarak maçta yerini alacak.

Öte yandan İspanya temsilcisi Real Betis, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale kaldı. Takım, puan durumu tablosunda 10 puanla 15. sırada yer alıyordu.

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