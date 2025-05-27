Avrupa Konferans Ligi finali ne zaman? Real Betis - Chelsea final maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
UEFA Avrupa Konferans Ligi final mücadelesi bu sezon Real Betis - Chelsea arasında olacak. Çekişmeli mücadelenin hakemleri arasında Halil Umut Meler de olacak. İlk kez Avrupa kupalarında finale kalan Real Betis, puan durumu tablosunda da 15. sıradaydı. Beklenmedik rakibi ile karşılaşacak olan lider Chelsea ise 9. defa Avrupa kupasını müzesine taşıma niyetinde. Peki, Real Betis - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Konferans Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Çift maç eleme usulüne göre Real Betis, yarı finalde rakibi Fiorentina'yı gride bırakarak adını finale yazdırdı. Ligin lideri Chelsea ise Djurgarden takımını iki maçta da mağlup etti ve finalde Real Betis'in karşısında yer aldı. İşte, Real Betis - Chelsea maçı detayları...