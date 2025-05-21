Avrupa Ligi finali (Tottenham-Manchester United) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kupa finalinde İngiltere derbisi
UEFA Avrupa Ligi final maçında İngiltere'nin iki dev kulübü Tottenham ve Manchester United bu akşam dev maçta kozlarını paylaşacak. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, bugüne kadar Avrupa kupalarında bir kez karşı karşıya geldiği Manchester United ile Avrupa Ligi finalinde galibiyet için mücadele edecek. Avrupa Ligi kupasını daha önce 1 kez müzesine götüren Manchester United ise 2 kupalı Tottenham karşısında şampiyonluk için sahaya çıkacak. Nefes kesecek mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Tottenham-Manchester United final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
Tottenham, UEFA Avrupa Ligi finalinde Premier Lig'deki rakiplerinden Manchester United ile bu akşam nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. İspanya'nın Bilbao şehrinde oynanacak final maçında iki İngiliz ekibi karşı karşıya gelecek. Premier Lig'de yaşadıkları rekabeti Avrupa'nın iki numaralı kupasının finaline taşıyan İngiliz takımlarından Tottenham üçüncü, Manchester United ise ikinci kez zafere ulaşmak için sahaya çıkacak. Peki, Tottenham-Manchester United final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?