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Avrupa Ligi finali (Tottenham-Manchester United) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kupa finalinde İngiltere derbisi

UEFA Avrupa Ligi final maçında İngiltere'nin iki dev kulübü Tottenham ve Manchester United bu akşam dev maçta kozlarını paylaşacak. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, bugüne kadar Avrupa kupalarında bir kez karşı karşıya geldiği Manchester United ile Avrupa Ligi finalinde galibiyet için mücadele edecek. Avrupa Ligi kupasını daha önce 1 kez müzesine götüren Manchester United ise 2 kupalı Tottenham karşısında şampiyonluk için sahaya çıkacak. Nefes kesecek mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Tottenham-Manchester United final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Avrupa Ligi finali (Tottenham-Manchester United) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kupa finalinde İngiltere derbisi - 1

Tottenham, UEFA Avrupa Ligi finalinde Premier Lig'deki rakiplerinden Manchester United ile bu akşam nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. İspanya'nın Bilbao şehrinde oynanacak final maçında iki İngiliz ekibi karşı karşıya gelecek. Premier Lig'de yaşadıkları rekabeti Avrupa'nın iki numaralı kupasının finaline taşıyan İngiliz takımlarından Tottenham üçüncü, Manchester United ise ikinci kez zafere ulaşmak için sahaya çıkacak. Peki, Tottenham-Manchester United final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Avrupa Ligi finali (Tottenham-Manchester United) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kupa finalinde İngiltere derbisi - 2

TOTTENHAM-MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi finalinde şampiyonu belirleyecek Tottenham-Manchester United karşılaşması, San Mames Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak.

Dev mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Avrupa Ligi finali (Tottenham-Manchester United) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kupa finalinde İngiltere derbisi - 3

MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Udogie, Bissouma, Bentancur, Sarr, Johnson, Son, Solanke

Manchester United: Onana, Lindelöf, Maguire, Yoro, Mazraoui, Casemiro, Ugarte, Dorgu, Diallo, Fernandes, Höjlund

Avrupa Ligi finali (Tottenham-Manchester United) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kupa finalinde İngiltere derbisi - 4

TOTTENHAM 2 KEZ KAZANDI

1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan organizasyonun 1971-1972 sezonunda UEFA Kupası adını almasının ardından gerçekleştirilen ilk turnuvada kupanın sahibi Tottenham oldu. Finalde bir başka İngiliz takımı Wolverhampton ile karşılaşan Tottenham, 1-1 ve 2-1'lik skorlarla kupaya uzandı.

1974'teki çift maçlı finalde Feyenoord'la oynadığı karşılaşmaları 2-2 ve 2-0 mağlup tamamlayarak bu kez finalde üzülen taraf olan lacivert-beyazlılar, kupadaki ikinci şampiyonluğunu da 1983-1984 sezonunda yaşadı. Tottenham, iki ayaklı finalin toplamda 2-2 sona erdiği müsabakada Anderlecht'i penaltılarla 4-3 mağlup ederek kupanın ikinci kez sahibi oldu.

Avrupa Ligi finali (Tottenham-Manchester United) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kupa finalinde İngiltere derbisi - 5

UNİTED 2 FİNALİN 1'İNDE MUTLU SONA ULAŞTI

2009-2010 sezonundan bu yana ise UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlenen organizasyonda 2 kez final oynayan Manchester United'ın 1 şampiyonluğu bulunuyor.

2016-2017 sezonunda oynanan finalde Hollanda temsilcisi Ajax'ı 2-0'la geçen Manchester United, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götürdü.

Son yıllarda eski parlak günlerinin gerisinde kalan Manchester United, 2021 sezonunda oynanan finalde ise podyuma ikinci olarak çıktı.

İspanyol ekibi Villarreal'le Polonya'da oynanan finalde karşılaşan İngiliz temsilcisi, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta kupayı kaybetti.

Tarihi anların yaşandığı finali Villarreal, penaltılar sonucunda 11-10 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Avrupa Ligi finali (Tottenham-Manchester United) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kupa finalinde İngiltere derbisi - 6

AVRUPA'DA 1 KEZ RAKİP OLDULAR

İspanya'da oynanacak finalde kupa için kozlarını paylaşacak iki İngiliz ekibi, bugüne kadar Avrupa kupalarında birbirlerine karşı 1 kez rakip oldu.

1963-1964 sezonunda oynanan Kupa Galipleri Kupası'nın 1. turunda eşleşen İngilizlerin ilk maçını Tottenham 2-0 kazandı. Old Trafford'da oynanan rövanştan 4-1 galibiyetle ayrılan Manchester United, lacivert-beyazlı rakibini eleyerek turnuvanın dışına etti.

Avrupa Ligi finali (Tottenham-Manchester United) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kupa finalinde İngiltere derbisi - 7

TARİHTE KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜREN TAKIMLAR

Şimdiye dek kupayı kazanan takımlar şöyle:

7 kez: Sevilla (İspanya)

3 kez: Juventus, Inter (İtalya), Liverpool (İngiltere), Atletico Madrid (İspanya)

2 kez: Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt (Almanya), Tottenham, Chelsea (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Göteborg (İsveç), Parma (İtalya), Feyenoord (Hollanda), Porto (Portekiz)

1 kez: Galatasaray (Türkiye), Anderlecht (Belçika), Ajax (Hollanda), Bayer Leverkusen, Bayern Münih, Schalke 04 (Almanya), CSKA Moskova, Zenit (Rusya), Napoli, Atalanta (İtalya), PSV (Hollanda), Valencia, Villarreal (İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Manchester United, Ipswich Town (İngiltere)

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