Avrupa Ligi kura çekimi tarihi: Fenerbahçe muhtemel rakipleri ve UEFA Avrupa Ligi torbaları
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off aşaması geride kalıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi play-off maçlarında Benfica'ya mağlup gelerek Avrupa Ligi'nin lig aşamasına adını yazdırdı. Lig aşamasında kura çekimleri ardından her takım, her torbadan 2 takımla karşılaşacak. Fenerbahçe de 4 evinde, 4 deplasmanda maça çıkacak. Lig aşamasını ilk 8'de tamamlayan takımlar son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi torbalar ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
Avrupa'da mücadeleler devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe, Benfica karşısında play-off rövanş maçında aldığı 1-0'lık yenilgi ardından macerasına Avrupa Ligi'nde devam edecek. Turnuvaya lig aşamasından katılacak olan sarı lacivertlilerin tüm muhtemel rakipleri ise play-off maçlarının tamamlanması ardından netleşecek. Taraftarın gözü UEFA Avrupa Ligi lig aşaması kura çekiminde.