Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray turladı, Beşiktaş veda etti: Muhtemel rakipler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları tamamlandı. Sarı-kırmızılılar ile sarı-lacivertliler play-off biletini alırken, siyah-beyazlılar ise turnuvaya veda etti. Peki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri kimler? UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi ne zaman? İşte tüm ayrıntılar...
UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kritik maçları tamamlandı.
Galatasaray, deplasmanda Ajax'a 2-1 mağlup olarak 14. sıraya geriledi ve son 16 turu için play-off oynamak zorunda kaldı.
Fenerbahçe deplasmanda Midtjylland'ı 2-2 berabere kalarak play-off biletini kaparken, Beşiktaş ise Twente'ye 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
İşte kritik karşılaşmaya dair ayrıntılar ve temsilcilerimizin muhtemel rakipleri.