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Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray turladı, Beşiktaş veda etti: Muhtemel rakipler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları tamamlandı. Sarı-kırmızılılar ile sarı-lacivertliler play-off biletini alırken, siyah-beyazlılar ise turnuvaya veda etti. Peki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri kimler? UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi ne zaman? İşte tüm ayrıntılar...

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray turladı, Beşiktaş veda etti: Muhtemel rakipler belli oldu - 1

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kritik maçları tamamlandı.

Galatasaray, deplasmanda Ajax'a 2-1 mağlup olarak 14. sıraya geriledi ve son 16 turu için play-off oynamak zorunda kaldı.

Fenerbahçe deplasmanda Midtjylland'ı 2-2 berabere kalarak play-off biletini kaparken, Beşiktaş ise Twente'ye 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

İşte kritik karşılaşmaya dair ayrıntılar ve temsilcilerimizin muhtemel rakipleri.

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Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray turladı, Beşiktaş veda etti: Muhtemel rakipler belli oldu - 2

GALATASARAY, AJAX DEPLASMANINDA MAĞLUP

Galatasaray, ilk 8 umuduyla çıktığı Ajax deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar 13 puanda kalarak 14. sıraya geriledi ve son 16 turu için play-off oynamak durumunda kaldı. 

MUHTEMEL RAKİPLER

Galatasaray, Play-off aşamasında Midtjylland ya da AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar bu aşamayı geçmesi durumunda Avrupa Ligi son 16 turunda Manchester United ya da Tottenham'ın rakibi olacak.

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray turladı, Beşiktaş veda etti: Muhtemel rakipler belli oldu - 3

FENERBAHÇE, PLAY-OFF BİLETİNİ KAPTI

Fenerbahçe, deplasmanda Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla beraber 10 puanla 24. sırada yer aldı. 

MUHTEMEL RAKİPLER

Fenerbahçe, play-off aşamasında Bodo/Glimt ya da Anderlecht ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler bu aşamayı geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers'ın rakibi olacak. 

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray turladı, Beşiktaş veda etti: Muhtemel rakipler belli oldu - 4

BEŞİKTAŞ VEDA ETTİ

Beşiktaş ise deplasmanda Twente'ye mağlup olarak turnuvaya veda etti. 

Siyah-beyazlılar Avrupa Ligi'nin yeni formatında ligi 9 puanla 28. sırada tamamladı.

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray turladı, Beşiktaş veda etti: Muhtemel rakipler belli oldu - 5

UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off kura çekimi yarın saat 15.00'te gerçekleşecek.

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