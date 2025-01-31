Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray turladı, Beşiktaş veda etti: Muhtemel rakipler belli oldu

GALATASARAY, AJAX DEPLASMANINDA MAĞLUP

Galatasaray, ilk 8 umuduyla çıktığı Ajax deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar 13 puanda kalarak 14. sıraya geriledi ve son 16 turu için play-off oynamak durumunda kaldı.

MUHTEMEL RAKİPLER

Galatasaray, Play-off aşamasında Midtjylland ya da AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar bu aşamayı geçmesi durumunda Avrupa Ligi son 16 turunda Manchester United ya da Tottenham'ın rakibi olacak.