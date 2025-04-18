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Avrupa Ligi'nde uzun yıllar unutulmayacak bir geri dönüş: 114. dakikadan sonra 3 gol attılar

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United, Athletic Bilbao, Tottenham ve Bodo/Glimt yarı finale çıktı. Manchester United, Lyon karşısında uzun yıllar unutulmayacak bir geri dönüşe imza attı.

Avrupa Ligi'nde uzun yıllar unutulmayacak bir geri dönüş: 114. dakikadan sonra 3 gol attılar - 1

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek finalinde rövanş maçları sona erdi.

Heyecan fırtınasının dinmediği gecenin maçında Manchester United, Olympique Lyon'u konuk etti. Ev sahibi ekip, 10. dakikada Manuel Ugarte ve 45+1. dakikada Diogo Dalot'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

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Avrupa Ligi'nde uzun yıllar unutulmayacak bir geri dönüş: 114. dakikadan sonra 3 gol attılar - 2

Lyon, rakibine 71. dakikada Corentin Tolisso ve 78. dakikada Nicolas Tagliafico'nun golleriyle cevap vererek skoru 2-2 yaptı. Rövanşın 90 dakikalık normal süresi, ilk maçta olduğu gibi 2-2 sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

Avrupa Ligi'nde uzun yıllar unutulmayacak bir geri dönüş: 114. dakikadan sonra 3 gol attılar - 3

Tolisso'nun 89. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Lyon, buna rağmen 105. dakikada Rayan Cherki ve 110. dakikada (penaltıdan) Alexandre Lacazette'in attığı gollerle 4-2 üstünlük yakaladı

Avrupa Ligi'nde uzun yıllar unutulmayacak bir geri dönüş: 114. dakikadan sonra 3 gol attılar - 4

Uzun yıllar unutulmayacak mücadelede geri dönüş yapmayı başaran Manchester United, 114. dakikada (penaltıdan) Bruno Fernandes, 120. dakikada Kobbie Mainoo ve 120+1. dakikada Harry Maguire'ın kaydettiği gollerle 5-4 galip gelerek yarı finale yükseldi.

Ev sahibi ekipte milli kaleci Altay Bayındır, yedekler arasında yer aldı.

Avrupa Ligi'nde uzun yıllar unutulmayacak bir geri dönüş: 114. dakikadan sonra 3 gol attılar - 5

BILBAO, RANGERS'I SAF DIŞI BIRAKTI

Athletic Bilbao, sahasında milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın forma giydiği Rangers'ı 2-0 yenerek tur atladı. Rıdvan Yılmaz, mücadelenin 23. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Avrupa Ligi'nde uzun yıllar unutulmayacak bir geri dönüş: 114. dakikadan sonra 3 gol attılar - 6

TOTTENHAM, FRANKFURT'U GEÇTİ

Tottenham ise Eintracht Frankfurt deplasmanında 1-0 galip geldi ve son 4 takım arasına kaldı. Ev sahibi ekipte milli oyuncu Can Uzun, 58. dakikada oyuna girdi.

Avrupa Ligi'nde uzun yıllar unutulmayacak bir geri dönüş: 114. dakikadan sonra 3 gol attılar - 7

Yarı finalde Athletic Bilbao ile Manchester United ve Tottenham ile Bodo/Glimt eşleşti.

Rövanş ile ilk maçların sonuçları şöyle:

Lazio (İtalya)-Bodo/Glimt (Norveç): 3-1 (Penaltılarla 2-3) (0-2)

Eintracht Frankfurt (Almanya)-Tottenham (İngiltere): 0-1 (1-1)

Manchester United (İngiltere)-Olympique Lyon (Fransa): 5-4 (Uzatmalarda) (2-2)

Athletic Bilbao (İspanya)-Rangers (İskoçya): 2-0 (0-0)

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