Avrupa Ligi'nde uzun yıllar unutulmayacak bir geri dönüş: 114. dakikadan sonra 3 gol attılar

Lyon, rakibine 71. dakikada Corentin Tolisso ve 78. dakikada Nicolas Tagliafico'nun golleriyle cevap vererek skoru 2-2 yaptı. Rövanşın 90 dakikalık normal süresi, ilk maçta olduğu gibi 2-2 sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.