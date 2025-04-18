Avrupa Ligi'nde uzun yıllar unutulmayacak bir geri dönüş: 114. dakikadan sonra 3 gol attılar
UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United, Athletic Bilbao, Tottenham ve Bodo/Glimt yarı finale çıktı. Manchester United, Lyon karşısında uzun yıllar unutulmayacak bir geri dönüşe imza attı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek finalinde rövanş maçları sona erdi.
Heyecan fırtınasının dinmediği gecenin maçında Manchester United, Olympique Lyon'u konuk etti. Ev sahibi ekip, 10. dakikada Manuel Ugarte ve 45+1. dakikada Diogo Dalot'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.