Avrupa liglerinde son durum: Premier Lig'de Liverpool, liderliğini sürdürdü

BAYERN MÜNİH AVERAJLA ZİRVEDE KALMAYA DEVAM ETTİ

Bayern Münih averajla zirvede kalmaya devam etti

Bundesliga'da lider Bayern Münih, golcü futbolcusu Harry Kane'nin "hat-trick" yaptığı maçta Stuttgart'ı 4-0 mağlup etti.

Zirve yarışını sürdüren Leipzig, deplasmanda Mainz'ı 2-0 yendi.

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund ise konuk ettiği St. Pauli'yi 2-1 mağlup ederek topladığı 13 puanla zirve takibinde yer aldı.

Ligde 7. haftanın ardından Bayern Münih, 17 puan ve averajla Leipzig'in önünde liderliğini sürdürdü. Freiburg ise 15 puanla iki takımı takip ediyor.+