Avrupa liglerinde son durum: Premier Lig'de Liverpool, liderliğini sürdürdü
Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi arasında yer alan Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi. İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Napoli ve Fransa'da PSG, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.
LİVERPOOL, ZİRVEDE KALMAYA DEVAM ETTİ
Premier Lig'de Liverpool, konuk ettiği Chelsea'yi 2-1 yendi.
Teknik direktör Arne Slot yönetiminde sezona iyi başlayan Liverpool, ilk 8 haftada 7. galibiyetini aldı.
Son şampiyon Manchester City, deplasmanda Wolverhampton'ı 2-1 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.
Bu haftaya namağlup giren Arsenal, deplasmanda Bournemouth'a 2-0 yenilerek bu unvanını kaybetti.
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun maçın tamamında forma giydiği Brighton ise deplasmanda Newcastle United'ı 1-0 mağlup etti.
Premier Lig'in 8. haftası sonunda 21 puanlı Liverpool liderliğini sürdürürken, ardından 20 puanlı Manchester City ve 17 puanlı Arsenal sıralandı.