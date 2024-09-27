"Avrupa morali" (Spor yazarlarından Fenerbahçe değerlendirmesi)
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde Union SG'yı 2-1 mağlup etti. Spor yazarları, bu galibiyetin ardından sarı-lacivertliler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
"AVRUPA MORALİ"
"Devre arası hamle yapmayı sevmeyen Portekizli hoca, son 25 dakikada yanındakilere şans verdi. Dzeko, Tadiç, Osayi (bir gol attırdı, bir penaltı yaptırdı, kırmızıyı gördü) Mert Hakan ve Cenk Tosun maçı yaşadılar. Diğer değişiklikleri bilmem ama, bildiğim Cenk Tosun bitime 5 dakika kala oyuna girecek golcü değil, biraz ayıp oluyor. Rakip 10 kişi kalınca gelen gol, tribünleri keyiflendirdi ama, son dakika yenilen gole kızmayan yoktu (rakip 10 kişi iken) Sonuçta Avrupa Ligi’ne galibiyetle başlamak güzel sayılır. Bu Avrupa morali, bakalım lige nasıl yansıyacak?"
Faik Çetiner | FANATİK