"Avrupa morali" (Spor yazarlarından Fenerbahçe değerlendirmesi)

"BİR LUNAPARK TRENİNİN İÇİNDE GİBİ"

"Mourinho, dün karşılaştığı meslektaşından hem yaş, hem mesleki deneyim olarak bir çeyrek yüzyıl ileride. Ancak dün futbol olarak öyle bir fark yaratamadı Mourinho. Fenerbahçe’nin takım boyu hâlâ çok uzun. Mourinho’nun böyle bir fırsat varken savunmada geçen sezonun asları Djiku-Becao ikilisini denemesini beklerdim. Zira o ikili, top hücumdayken orta çizgiye basıyorlardı. Bu haliyle Fenerbahçe çok fazla gelgite izin veriyor, adeta lunaparkta bir hız treninde gibi. Maç içinde çok yükseğe çıkılan anlar oluyor ama çok hızlı düşüşler de söz konusu. Dün ilk 11 fırsatı bulanlardan En-Nesyri çok kaçırdı ama en sonunda Mac Allister’ı attırdı. İrfan Can sahada olduğunda duran toplar daha etkili kullanılıyor. Amrabat da çalışkan ve arzuluydu."

Uğur Meleke | HÜRRİYET