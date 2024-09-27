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"Avrupa morali" (Spor yazarlarından Fenerbahçe değerlendirmesi)

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde Union SG'yı 2-1 mağlup etti. Spor yazarları, bu galibiyetin ardından sarı-lacivertliler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Avrupa morali" (Spor yazarlarından Fenerbahçe değerlendirmesi) - 1

"AVRUPA MORALİ"

"Devre arası hamle yapmayı sevmeyen Portekizli hoca, son 25 dakikada yanındakilere şans verdi. Dzeko, Tadiç, Osayi (bir gol attırdı, bir penaltı yaptırdı, kırmızıyı gördü) Mert Hakan ve Cenk Tosun maçı yaşadılar. Diğer değişiklikleri bilmem ama, bildiğim Cenk Tosun bitime 5 dakika kala oyuna girecek golcü değil, biraz ayıp oluyor. Rakip 10 kişi kalınca gelen gol, tribünleri keyiflendirdi ama, son dakika yenilen gole kızmayan yoktu (rakip 10 kişi iken) Sonuçta Avrupa Ligi’ne galibiyetle başlamak güzel sayılır. Bu Avrupa morali, bakalım lige nasıl yansıyacak?"

Faik Çetiner | FANATİK

SPOR&SKOR HABERLERİ

"Avrupa morali" (Spor yazarlarından Fenerbahçe değerlendirmesi) - 2

"BİR LUNAPARK TRENİNİN İÇİNDE GİBİ"

"Mourinho, dün karşılaştığı meslektaşından hem yaş, hem mesleki deneyim olarak bir çeyrek yüzyıl ileride. Ancak dün futbol olarak öyle bir fark yaratamadı Mourinho. Fenerbahçe’nin takım boyu hâlâ çok uzun. Mourinho’nun böyle bir fırsat varken savunmada geçen sezonun asları Djiku-Becao ikilisini denemesini beklerdim. Zira o ikili, top hücumdayken orta çizgiye basıyorlardı. Bu haliyle Fenerbahçe çok fazla gelgite izin veriyor, adeta lunaparkta bir hız treninde gibi. Maç içinde çok yükseğe çıkılan anlar oluyor ama çok hızlı düşüşler de söz konusu. Dün ilk 11 fırsatı bulanlardan En-Nesyri çok kaçırdı ama en sonunda Mac Allister’ı attırdı. İrfan Can sahada olduğunda duran toplar daha etkili kullanılıyor. Amrabat da çalışkan ve arzuluydu."

Uğur Meleke | HÜRRİYET

"Avrupa morali" (Spor yazarlarından Fenerbahçe değerlendirmesi) - 3

"ÖLÜP ÖLÜP DİRİLMEK"

"Futbolun bir sonuç oyunu olduğunu bilmeyeniniz yoktur. Kötü oyun üç puan getiriyorsa “bu maç bitti amacımıza ulaştık, yenisine bakalım” değerlendirmesi hep karşımıza çıkar... Dün Fenerbahçe’nin ortaya koyduğu futbol bu gerçeğin net bir karşılığıydı. Sarı-lacivertli ekip, seyircisinin önünde acemiler mangası gibiydi. İki gol attı ama ilki duran toptandı, ikincisini rakip kendi kalesine gönderdi. Hani bir tabir vardır, “Ölüp, ölüp dirilmek” diye... İşte Fenerbahçe’nin dün gece yaşadığı da tam buydu. Tamam; Avrupa yolculuğuna üç puanla başlamak gayet güzel... Hele ağır Galatasaray yenilgisinden sonra bu başarıyı elde etmek çok daha önemli. Boşalan moral depoları bir parça doldu. Lige seyirciyle dönmek yeniden mümkün kılındı. Ama şurası bir gerçek, tatsız tuzsuz, tedirgin eden oyun hiç bir Fenerbahçelinin yarınlara umutla bakmasını sağlamıyor."

Tayfur Bayındır | MİLLİYET

"Avrupa morali" (Spor yazarlarından Fenerbahçe değerlendirmesi) - 4

"İYİ Kİ LİVAKOVİC

 İlk yarıdaki performansından sonra bir de penaltı kurtaran Livakovic, tekrar tekrar söylemekte fayda var; Süper Lig'de 6. hafta, Avrupa'da 5. maç sonunda takımın en iyisi konumunda. Sezon başından beri taraflı tarafsız herkesin merakla beklediği Jose Mourinho dokunuşları hala sahaya yansımıyor. Evet, Fenerbahçe kazanarak Avrupa Ligi'ne başladı ama derbi sonunda olduğu gibi yine sahaya yansıtılan oyun, yapılan hamleler, taraftarı mutsuz ediyor. Jose Mourinho acilen en verimli ilk 11'ini bulmalı. Bu şekilde Süper Lig'de birçok takıma karşı sorun yaşamadan kazanır ama hedef maçlarında derbideki gibi hezimetleri birkaç kez izleyebiliriz.

Mesut Aydın Kale: |FANATİK)

"Avrupa morali" (Spor yazarlarından Fenerbahçe değerlendirmesi) - 5

"FRED'DE CİDDİ BİR DÜŞÜŞ VAR"

Amrabat, iyi tanıdığım bir oyuncu. Çok deneyimli, yer tutmasını bilen, iyi top kullanan önemli bir ön liberodur. Dün takıma da yavaş yavaş ısındığını göndüm. Oosterwolde belli bir istikrarı olan bir oyuncu. Ancak Fred'de ciddi bir düşüş var. En-Nesyri, F.Bahçe için çok önemli bir santrafor. Fizik olarak hazır olmamasına rağmen bütün pozisyonların içindeydi. Rakibine kırmızı kart görmesini sağlayarak görevini tamamladı. Mourinho, En-Nesyri'de ısrar etmeli...

Ömer Üründül | SABAH

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