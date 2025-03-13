AVRUPA | Rangers - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, tur için sahaya çıkıyor. Kadıköy’de oynanan ilk karşılaşmada rakibine 3-1 mağlup olan sarı-lacivertlilere karşılaşmayı uzatmalara götürmek için en az iki gol gerekiyor. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, her türlü tek farklı galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet durumunda Avrupa’ya veda edecek. Sarı-lacivertlilerde gözler En-Nesyri, Talisca, Szymanski, Tadic gibi yıldızlarda olacak. Rangers - Fenerbahçe mücadelesi şifresiz olarak ekranlara gelecek. Peki Rangers - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, mücadeleye ilişkin son bilgiler…
Rangers-Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Rangers ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, çeyrek final biletini almak için mutlak galibiyet arayacak. 3 veya daha farklı galibiyetlerinde sarı-lacivertliler doğrudan çeyrek finale yükselecek. Peki, Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?