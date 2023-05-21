Avrupa şampiyonu VakıfBank kupasını aldı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 6. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.
Sarı-siyahlı ekip, Avrupa kadın voleybolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunun finalinde İtalya'nın Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaştı.
Müsabakayı 3-1 kazanan VakıfBank, tarihinde 6. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.
İtalya'nın ev sahipliği yaptığı Süper Final'in ardından kupa töreni düzenlendi.
Törene, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Başkanı Ary Graça, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih ve sarı-siyahlı takım katıldı.
Organizasyonu kadınlarda şampiyon tamamlayan VakıfBank'a madalyalarını TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile CEV İkinci Başkanı Renato Arena verdi. Sarı-siyahlılar, kupayı ise CEV Başkanı Boricic'in elinden aldı.
Finalde kaybeden Eczacıbaşı Dynavit'e de madalya ve kupası törende takdim edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıfbank'ı tebrik etti.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu üst üste ikinci kez kazanan VakıfBank ile şampiyonayı ikinci tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit'i canıgönülden tebrik ediyorum. Her iki takımımıza da ülkemize yaşattıkları bu gurur için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisine de yer verdi.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun uluslararası alanda geldiği seviyeyle gurur duyduğunu söyledi.
İki Türk takımının Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele ettiğini belirten Üstündağ, "İki takımımız, İtalya'da bir Türk gecesi yaşattı. Neticede kupa Türkiye'nin oldu. Bu maçın kaybedeni yok. VakıfBank'ı şampiyonluğu, Eczacıbaşı'nı da verdiği mücadeleden dolayı kutluyorum." dedi.
VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih ise, "Bu 6’ncı şampiyonluğumuz. Geçen sene bu zamanlar Slovenya’da sevinmiştik, şimdi de İtalya Torino’da sevindik. Sevincimiz esasen misli. İki Türk takımının eşleşmesi ve iki Türk takımının Avrupa şampiyonasında final oynaması gurur verici. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında iki Türk takımının karşı karşıya gelmesi gurur verici, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu gururu, mutluluğu milletime armağan ediyorum’’ diye konuştu.