Avrupa şampiyonu VakıfBank kupasını aldı

"BU GURURU, MİLLETİME ARMAĞAN EDİYORUM"

VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih ise, "Bu 6’ncı şampiyonluğumuz. Geçen sene bu zamanlar Slovenya’da sevinmiştik, şimdi de İtalya Torino’da sevindik. Sevincimiz esasen misli. İki Türk takımının eşleşmesi ve iki Türk takımının Avrupa şampiyonasında final oynaması gurur verici. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında iki Türk takımının karşı karşıya gelmesi gurur verici, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu gururu, mutluluğu milletime armağan ediyorum’’ diye konuştu.