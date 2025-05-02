Avrupa'da 7 gollü gece: İspanyollar kabusu yaşadı, finalde İngilizler karşılaşabilir
UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçlarında İngilizler güldü. Manchester United deplasmanda Athletic Bilbao'yu, Tottenham ise evinde Bodo/Glimt'i rahat geçerek final kapısını araladı. Toplam 7 golün atılıp 1 kırmızı kartın çıktığı gecede İspanyollar 3 dakika içinde kabusu yaşadı. Avantajı elden eden iki İngiliz devinin İspanya'da oynanacak finalde karşı karşıya gelme olasılığı güçlendi.
Avrupa Ligi finalinin adı, yarı final ilk maçlarının ardından büyük ölçüde şekillendi.
Manchester United, finalin de oynanacağı San Mames Stadı'nda Athletic Bilbao'yu 3-0 yendi.