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Avrupa'da 7 gollü gece: İspanyollar kabusu yaşadı, finalde İngilizler karşılaşabilir

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçlarında İngilizler güldü. Manchester United deplasmanda Athletic Bilbao'yu, Tottenham ise evinde Bodo/Glimt'i rahat geçerek final kapısını araladı. Toplam 7 golün atılıp 1 kırmızı kartın çıktığı gecede İspanyollar 3 dakika içinde kabusu yaşadı. Avantajı elden eden iki İngiliz devinin İspanya'da oynanacak finalde karşı karşıya gelme olasılığı güçlendi.

Avrupa'da 7 gollü gece: İspanyollar kabusu yaşadı, finalde İngilizler karşılaşabilir - 1

Avrupa Ligi finalinin adı, yarı final ilk maçlarının ardından büyük ölçüde şekillendi.

Manchester United, finalin de oynanacağı San Mames Stadı'nda Athletic Bilbao'yu 3-0 yendi.

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Avrupa'da 7 gollü gece: İspanyollar kabusu yaşadı, finalde İngilizler karşılaşabilir - 2

35. dakikada kırmızı kart ve penaltı kararı verildi. Bilbao, 3 dakika içinde hem 10 kişi kaldı hem penaltı sonrası ikinci golü kalesinde gördü.

Dani Vivian'ın atılmasıyla Bilbao, kalesindeki tüm golleri ilk yarıda gördü.

Bruno Fernandes iki, Casemiro ise bir kez fileleri sarstı.

Avrupa'da 7 gollü gece: İspanyollar kabusu yaşadı, finalde İngilizler karşılaşabilir - 3

Gecenin diğer maçında Tottenham, Bodo/Glimt'i ağırladı. 

Maçın ilk dakikasında Johnson'la öne geçen Londra temsilcisi Maddison ve Solanke'nin golleriyle son bölüme 3 farklı üstün girdi.

Avrupa'da 7 gollü gece: İspanyollar kabusu yaşadı, finalde İngilizler karşılaşabilir - 4

Bodo'nun Norveç'teki maç öncesi umutlarını yeşerten gol 83. dakikada Saltnes'ten geldi.

Tottenham rakibini 3-1 mağlup etti.

Avrupa'da 7 gollü gece: İspanyollar kabusu yaşadı, finalde İngilizler karşılaşabilir - 5

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçları 8 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Avrupa'da 7 gollü gece: İspanyollar kabusu yaşadı, finalde İngilizler karşılaşabilir - 6

Final ise Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao şehrindeki San Mamés Stadyumu'nda oynanacak.

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