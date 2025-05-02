Avrupa'da 7 gollü gece: İspanyollar kabusu yaşadı, finalde İngilizler karşılaşabilir

35. dakikada kırmızı kart ve penaltı kararı verildi. Bilbao, 3 dakika içinde hem 10 kişi kaldı hem penaltı sonrası ikinci golü kalesinde gördü.

Dani Vivian'ın atılmasıyla Bilbao, kalesindeki tüm golleri ilk yarıda gördü.



Bruno Fernandes iki, Casemiro ise bir kez fileleri sarstı.