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Avrupa'da Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi puan durumu tablosu

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta maçlarına geri sayım başladı. Fenerbahçe, Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelirken Galatasaray deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. Beşiktaş ise Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda oynayacak. Futbolseverler ise güncel puan durumuna odaklandı. Peki, UEFA Avrupa Ligi puan durumu nasıl?

Avrupa'da Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi puan durumu tablosu - 1

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı turnuvasının 8. haftasında düğüm çözülüyor. Bir üst tura çıkacak takımlar netlik kazanacak. İşte, Avrupa'da Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın puan durumu...

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Avrupa'da Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi puan durumu tablosu - 2

UEFA AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte temsilcilerimizin puan sıralamasındaki yeri değişti.

Galatasaray 13 puanla 9. sırada yer aldı. Fenerbahçe, Lyon beraberliğiyle puanını 9'a yükseltirken 23. sırada ve haftayı üç puanla kapatan Beşiktaş ise 24. sırada yer aldı.

Avrupa'da Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi puan durumu tablosu - 3

UEFA AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU


1- LAZİO 19 PUAN

2-FRANKFURT 16 PUAN

3-ATHLETİC BİLBAO 16 PUAN

4-MANCHESTER UNİTED 15 PUAN

5-LYON 14 PUAN

6-TOTTENHAM 14 PUAN

7-ANDERLECTH 14 PUAN

8-FCSB 14 PUAN

Avrupa'da Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi puan durumu tablosu - 4

9-GALATASARAY 13 PUAN

10-BODO-GLİMT 13 PUAN

11-VİKTORİA PLZEN 12 PUAN

12-OLMYPİAKOS 12 PUAN

13-RANGERS 11 PUAN

14-AZ ALKMAAR 11 PUAN

23- FENERBAHÇE 9 PUAN

24-BEŞİKTAŞ 9 PUAN

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