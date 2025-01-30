Avrupa'da Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi puan durumu tablosu
UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta maçlarına geri sayım başladı. Fenerbahçe, Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelirken Galatasaray deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. Beşiktaş ise Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda oynayacak. Futbolseverler ise güncel puan durumuna odaklandı. Peki, UEFA Avrupa Ligi puan durumu nasıl?
Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı turnuvasının 8. haftasında düğüm çözülüyor. Bir üst tura çıkacak takımlar netlik kazanacak. İşte, Avrupa'da Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın puan durumu...