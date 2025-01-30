Avrupa'da Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi puan durumu tablosu

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı turnuvasının 8. haftasında düğüm çözülüyor. Bir üst tura çıkacak takımlar netlik kazanacak. İşte, Avrupa'da Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın puan durumu...