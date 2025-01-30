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Avrupa'da kader günü: Temsilcilerimizin maçları başladı (Canlı anlatım)

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş tur için sahaya çıkıyor. Temsilcilerimiz kritik mücadelelerden galibiyetle ayrılarak yoluna Avrupa'da devam etmek istiyor. İşte Ajax - Galatasaray, Midtjylland - Fenerbahçe ve Twente - Beşiktaş mücadelelerinin anlık canlı skor bilgisi ve tüm gelişmeler...

Avrupa'da kader günü: Temsilcilerimizin maçları başladı (Canlı anlatım) - 1

UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımları kader maçlarına çıkıyor.

Ligi ilk 8 sırada tamamlayıp son 16'ya doğrudan katılmak isteyen Galatasaray ile play-off biletini alıp yoluna Avrupa'da devam etmek isteyen Beşiktaş ve Fenerbahçe mücadele veriyor.

İşte temsilcilerimizin maçlarının canlı anlatımı ve güncel skor bilgisi...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Avrupa'da kader günü: Temsilcilerimizin maçları başladı (Canlı anlatım) - 2

TEMSİLCİLERİMİZ NASIL TURLAR?

GALATASARAY

Galatasaray, müsabakayı kazanması durumunda büyük oranda normal sezonu ilk 8'de tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalacak.

Son 16 tur play-off'unu garantileyen sarı-kırmızılıların ilk 8'de yer alabilmesi için Hollanda'dan mutlaka puanla dönmesi gerekiyor.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, galip gelmesi durumunda puanını 12 yaparak adını son 24 takım arasına yazdıracak.

Beraberlik halinde diğer maçların sonuçlarını bekleyecek Fenerbahçe, yenilmesi durumunda ise büyük ihtimalle Avrupa'ya veda edecek.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş ise Twente deplasmanında kazanması durumunda hiçbir sonuca bakmaksızın üst tura yükselecek.

Siyah-beyazlılar  beraberlik ve mağlubiyet olasılıklarında ise diğer takımların sonuçlarını bekleyecek.

Avrupa'da kader günü: Temsilcilerimizin maçları başladı (Canlı anlatım) - 3

AJAX 2 - 0 GALATASARAY (CANLI ANLATIM)

'1 Mücadele Galatasaray'ın santrasıyla başladı.

'12 Ajax'ta Mika Godts sakatlanarak oyundan çıktı yerine Akpom dahil oldu.

'18 Galatasaray, Victor Osimhen'in kafa vuruşuyla gole yaklaştı.

'23 Ajax, Traore'nin golüyle 1-0 öne geçti.

'39 Galatasaray'da Victor Osimhen sarı kart gördü ve gelecek maç cezalı duruma düştü.

'45 Maçın ilk yarısı Ajax'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İKİNCİ YARI

'46 Karşılaşmanın ikinci yarısı Ajax'ın santrasıyla hareketlendi. 

'53 Gabriel Sara'nın ceza yayından çektiği sert şutu auta çıktı. 

'54 Sarı kart gören Lucas Torreira, gelecek maç cezalı duruma düştü. 

'57 Kaan Ayhan'ın kaleye çok uzak bir bölgeden çektiği sert şutta top kalecinin zor müdahalesiyle kornere çıktı.

'58 Ajax, Fitz-Jim'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. 

'60 Galatasaray'da sakatlanan Yunus Akgün, yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı. Öte yandan Berkan Kutlu'nun da yerine Elias Jelert oyuna dahil oldu. 

'79 Galatasaray'da Davinson Sanchez, sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Avrupa'da kader günü: Temsilcilerimizin maçları başladı (Canlı anlatım) - 4

MIDTJYLLAND 2 - 2 FENERBAHÇE (CANLI ANLATIM)

'1 Karşılaşma santrayla hareketlendi.

'5 Fenerbahçe'de Edin DEzeko'nun ceza sahasi içerisinden çektiği şut üstten auta çıktı.

'27 Midtjylland Diao'nun golüyle 1-0 öne geçti.

'39 Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin golüyle skora denge sağladı!

'45 Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı. 

İKİNCİ YARI

'46 Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı. 

'47 Fenerbahçe Edin Dzeko'nun golüyle 2-1 öne geçti!

'61 Fenerbahçe'de İrfdan Can Eğribayat, ceza sahası içerisinde Gabriel'in karşı karşıya pozisyonunda gole izin vermedi. 

'86 Midtjylland Andreasen'in golüyle skora eşitlik sağladı. 

Avrupa'da kader günü: Temsilcilerimizin maçları başladı (Canlı anlatım) - 5

TWENTE 1 - 0 BEŞİKTAŞ (CANLI ANLATIM)

'1 Maçta ilk düdük geldi.

'18 Beşiktaş'ta Jonas Svensson Ltaief'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

'27 Mert Günok, ev sahibi ekipte Sadilek'in ceza alanının sağ çaprazından çektiği şutu kornere çeldi. 

'29 Beşiktaş, Arthur Masuaku ile gole çok yaklaştı, kaleci gole izin vermedi.

'37 Beşiktaş'ta Immobile sarı kart gördü ve gelecek maç cezalı duruma düştü.

'45 Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. 

İKİNCİ YARI

'46 Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

'46 Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Ciro Immobile oyuna devam edemedi. Yıldız oyuncu yerini Semih Kılıçsoy'a bıraktı. 

'54 Beşiktaş'ta Rashica yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

'76 Twnter Rots'un golüyle öne geçti.

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