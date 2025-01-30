Avrupa'da kader günü: Temsilcilerimizin maçları başladı (Canlı anlatım)
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş tur için sahaya çıkıyor. Temsilcilerimiz kritik mücadelelerden galibiyetle ayrılarak yoluna Avrupa'da devam etmek istiyor. İşte Ajax - Galatasaray, Midtjylland - Fenerbahçe ve Twente - Beşiktaş mücadelelerinin anlık canlı skor bilgisi ve tüm gelişmeler...
UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımları kader maçlarına çıkıyor.
Ligi ilk 8 sırada tamamlayıp son 16'ya doğrudan katılmak isteyen Galatasaray ile play-off biletini alıp yoluna Avrupa'da devam etmek isteyen Beşiktaş ve Fenerbahçe mücadele veriyor.
İşte temsilcilerimizin maçlarının canlı anlatımı ve güncel skor bilgisi...