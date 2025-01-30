Avrupa'da kader günü: Temsilcilerimizin maçları başladı (Canlı anlatım)

TEMSİLCİLERİMİZ NASIL TURLAR?

GALATASARAY

Galatasaray, müsabakayı kazanması durumunda büyük oranda normal sezonu ilk 8'de tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalacak.

Son 16 tur play-off'unu garantileyen sarı-kırmızılıların ilk 8'de yer alabilmesi için Hollanda'dan mutlaka puanla dönmesi gerekiyor.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, galip gelmesi durumunda puanını 12 yaparak adını son 24 takım arasına yazdıracak.



Beraberlik halinde diğer maçların sonuçlarını bekleyecek Fenerbahçe, yenilmesi durumunda ise büyük ihtimalle Avrupa'ya veda edecek.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş ise Twente deplasmanında kazanması durumunda hiçbir sonuca bakmaksızın üst tura yükselecek.

Siyah-beyazlılar beraberlik ve mağlubiyet olasılıklarında ise diğer takımların sonuçlarını bekleyecek.