Avrupa'da kura zamanı: Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

UEFA AVRUPA LİGİ



Play-off etabını geçen Fenerbahçe, Viktoria Plzen, Real Sociedad, Ajax, AZ Alkmaar, Bodo/Glimt, FCSB ve Roma, son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı.



Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers ise lig aşamasında ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna katılma hakkı elde etti.



Ligde son 16 turu kura çekimi, bugün gerçekleştirilecek.



Fenerbahçe, son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers ile eşleşecek.



Son 16 turu maçları, 6 ve 13 Mart'ta oynanacak.