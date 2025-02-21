Avrupa'da kura zamanı: Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, bugün yapılacak kura çekimiyle belli olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i eleyen Fenerbahçe, kura çekiminde İskoç ekibi Rangers ya da Yunan temsilcisi Olympiakos’tan biriyle eşleşecek. İşte ayrıntılar ve Avrupa'da kura çekimi saatleri...
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, bugün yapılacak kura çekimiyle belli olacak.
Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.