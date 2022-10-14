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Avrupa'da Türk gecesi

Avrupa kupalarında mücadele eden Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor haftayı galibiyetle kapadı. Tarihte ilk kez dört Türk takımı Avrupa'da aynı gün kazandı. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde, Medipol Başakşehir de Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi.

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UEFA Avrupa Lig H Grubu dördüncü maçında Monaco'yu 4-0 yenen Trabzonspor, grupta 2. galibiyetini aldı.

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MONACO'YA 4 GOL

Karşılaşmanın 44. dakikada Sarr'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen bordo-mavililer, 48. dakikada Hugo, 57. dakikada Bardhi, 69. dakikada Trezeguet'in golleriyle maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Avrupa'da Türk gecesi - 3

4. hafta sonunda puanını 6'ya yükselten Karadeniz ekibi, 2. sıraya yükselerek iddiasını sürdürdü.

Avrupa'da Türk gecesi - 4

FENERBAHÇE TUR BİLETİNİ ALDI

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, AEK Larnaka'yı deplasmanda 2-1 yendi.

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Bu galibiyetle puanını 10'a yükselten sarı-lacivertliler, gruptan çıkmayı garantiledi.

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BAŞAKŞEHİR GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında sahasında Letonya temsilcisi RFS'yi 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir gruptan çıkmayı başardı.

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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da turuncu-lacivertli takımın 2-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada Medipol Başakşehir'in golleri Deniz Türüç, Stefano Okaka (2)'dan geldi.

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Grupta oynadığı 4. maçta 3. galibiyetini elde eden İstanbul ekibi puanını 10'a yükseltti ve son 2 maç öncesinde liderliğini sürdürdü.

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SİVASSPOR GERİDEN GELİP KAZANDI

UEFA Konferans Ligi G Grubu'nun 4. haftasında Demir Grup Sivasspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Kosova temsilcisi Ballkani'yi deplasmanda 2-1 yendi.

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Kırmızı-beyazlı takım, bu galibiyetle puanını 7'yı çıkardı.

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