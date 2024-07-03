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Avrupa'da Türk gecesi: Almanya'dan Hollanda'ya meydanlar "Türkiye" sloganıyla inledi!

Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi Başta Almanya olmak üzere, birçok Avrupa ülkesinde geç saatlere kadar büyük coşkuyla kutlandı.

Avrupa'da Türk gecesi: Almanya'dan Hollanda'ya meydanlar "Türkiye" sloganıyla inledi! - 1

Türkiye A Milli Takımı'nın çeyrek final biletini alması, gurbetçileri sokağa döktü.

Başta Almanya olmak üzere, Hollanda'dan Avusturya'ya birçok Avrupa ülkesinde yaşayan Türk vatandaşlar geç saatlere kadar Millerin başarısını kutladı.

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Avrupa'da Türk gecesi: Almanya'dan Hollanda'ya meydanlar "Türkiye" sloganıyla inledi! - 2

Çeyrek final sevinci stadın dışına taştı. Coşkulu taraftar grubu, Milli takımı Leipzig'de kaldıkları otelin önünde karşıladı. Takım otobüsünden inen futbolcular, 2-1'lik galibiyeti Türk vatandaşlarla kutladı.

Avrupa'da Türk gecesi: Almanya'dan Hollanda'ya meydanlar "Türkiye" sloganıyla inledi! - 3

Aynı saatlerde Almanya'nın başkenti Berlin'de de benzer görüntüler ortaya çıktı. Gurbetçiler, sokakları Türk bayraklarıyla donattı. Uzun araç kuyrukları oluştu.

Konvoylar oluşturuldu, saatlerce marşlar söylendi. Tezahüratlar yapıldı.

Avrupa'da Türk gecesi: Almanya'dan Hollanda'ya meydanlar "Türkiye" sloganıyla inledi! - 4

Köln'de de coşkulu taraftarlar sokaktaydı. Horonlar oynandı, Marşlar söylendi. Caddeler, "Türkiye" sloganlarıyla inledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da ise bir yanda mağlubiyet üzüntüsü, diğer yanda Türklerin kutlaması vardı.

Avrupa'da Türk gecesi: Almanya'dan Hollanda'ya meydanlar "Türkiye" sloganıyla inledi! - 5

Yüzlerce Türk taraftar başkentin merkezini doldurdu. Galibiyet coşkusunu Türk bayraklarıyla marş söyleyerek yaşadı.

Avrupa'da Türk gecesi: Almanya'dan Hollanda'ya meydanlar "Türkiye" sloganıyla inledi! - 6

Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da de meydanlar doldu taştı.

Burada da meşaleler yakıldı. Halaylar çekildi. Coşkulu kalabalık tur sevincini saatlerce kutladı.

Avrupa'da Türk gecesi: Almanya'dan Hollanda'ya meydanlar "Türkiye" sloganıyla inledi! - 7
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