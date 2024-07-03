Avrupa'da Türk gecesi: Almanya'dan Hollanda'ya meydanlar "Türkiye" sloganıyla inledi!
Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi Başta Almanya olmak üzere, birçok Avrupa ülkesinde geç saatlere kadar büyük coşkuyla kutlandı.
Türkiye A Milli Takımı'nın çeyrek final biletini alması, gurbetçileri sokağa döktü.
Başta Almanya olmak üzere, Hollanda'dan Avusturya'ya birçok Avrupa ülkesinde yaşayan Türk vatandaşlar geç saatlere kadar Millerin başarısını kutladı.