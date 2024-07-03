Avrupa'da Türk gecesi: Almanya'dan Hollanda'ya meydanlar "Türkiye" sloganıyla inledi!

Köln'de de coşkulu taraftarlar sokaktaydı. Horonlar oynandı, Marşlar söylendi. Caddeler, "Türkiye" sloganlarıyla inledi.



Avusturya'nın başkenti Viyana'da ise bir yanda mağlubiyet üzüntüsü, diğer yanda Türklerin kutlaması vardı.