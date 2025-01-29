Avrupa'da Türk gecesi: Juventus-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının son hafta maçları için nefesler tutuldu. Haftanın en kritik maçlarından birinde, bir üst tura çıkma hedefindeki İtalyan temsilcisi Juventus, Portekiz ekibi Benfica'yı konuk edecek. Mücadeleyi Romen hakem Istvan Kovacs yönetecekken maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalı merak konusu oldu. Peki, Juventus-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Juventus-Benfica maçına geri sayım başladı. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, Kenan Yıldız'ın oynadığı Juventus ile karşı karşıya gelecek. Juventus, ev sahibi avantajını kullanarak üç puan için sahaya çıkacak. Futbolseverler de maça dair bilgilere odaklandı. İşte, Juventus-Benfica maçı hakkında bilgiler...