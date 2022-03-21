Avrupa'da Türk oyuncular göz doldurdu

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Lille’de top koşturan Burak Yılmaz, Nantes’i 1-0 mağlup ettikleri mücadelede 74. dakikada oyuna girerken, hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde Chelsea müsabakasında 1 gole imza atmıştı.

Zeki Çelik ise son karşılaşmada süre almadı. Konferans Ligi’nde takımıyla çeyrek finale yükselen bir başka futbolcu da Çağlar Söyüncü oldu.

Çağlar, hafta sonu ligde karşılaştıkları Brentford maçında 90 dakika sahada kaldı.