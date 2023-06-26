Avrupa'nın dev kulüpleri Arda Güler'in peşinde: Barcelona bir adım öne geçti

Sözleşmesinde 17.5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi kulüplerin iştahını kabartırken, Fenerbahçe taraftarını da üzdü. Fenerbahçe yönetimi hem Arda Güler ile sözleşme yenilemek hem de serbest kalma bedelini yükseltmek istiyor.