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Avrupa'nın dev kulüpleri Arda Güler'in peşinde: Barcelona bir adım öne geçti

Avrupa'nın dev kulüpleri Arda Güler'in peşinde: Barcelona bir adım öne geçti - 1

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler yaz transfer döneminin gündemine üst sıralardan girdi. 18 yaşındaki futbolcunun performansı dev kulüpleri taktı.

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Avrupa'nın dev kulüpleri Arda Güler'in peşinde: Barcelona bir adım öne geçti - 2

Sarı lacivertliler, yıldız oyuncu ile sözleşme uzatmak istese de Arda Güler ile henüz anlaşma sağlanamadı.

Avrupa'nın dev kulüpleri Arda Güler'in peşinde: Barcelona bir adım öne geçti - 3

Sözleşmesinde 17.5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi kulüplerin iştahını kabartırken, Fenerbahçe taraftarını da üzdü. Fenerbahçe yönetimi hem Arda Güler ile sözleşme yenilemek hem de serbest kalma bedelini yükseltmek istiyor.

Avrupa'nın dev kulüpleri Arda Güler'in peşinde: Barcelona bir adım öne geçti - 4

Sarı lacivertlilerin çabası bir yana Real Madrid, Barcelona, Bayern, Borussia Dortmund, Ajax ve Benfica gibi kulüpler Arda'ya imza attırmanın peşinde.

Avrupa'nın dev kulüpleri Arda Güler'in peşinde: Barcelona bir adım öne geçti - 5

Marca'nın haberine göre Real Madrid, Arda Güler transferinde Martin Odegaard'da yaşadığı sorunu yaşamak istemiyor. Oyuncunun biraz daha pişmesini isteyen İspanyol ekibi, Arda Güler'in bonservisini alıp bir yıl daha Fenerbahçe'de oynamasını planlıyor.

Avrupa'nın dev kulüpleri Arda Güler'in peşinde: Barcelona bir adım öne geçti - 6

Habere göre Türkiye'de kalmak istemeyen Arda Güler, Real Madrid'in bu teklifini beğenmedi. Bu teklifin ardından 18 yaşındaki yıldız oyuncu Barcelona'ya daha yakın olmaya başladı.

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