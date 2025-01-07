Avrupa'nın tüm devleri peşine düştü: Gyökeres transferde kararını verdi
Sporting Lizbon formasıyla çıktığı 78 resmi maçta 73 gole ulaşan Viktor Gyökeres transferde kararını verdi. Sezon sonuna kadar Lizbon'da kalacağı belirtilen İsveçli golcü için Barcelona, Real Madrid ve Bayern Münih gibi Avrupa devlerinin de harekete geçtiği kaydedildi.
Portekiz temsilcisi Sporting forması giyen Viktor Gyökeres Avrupa'nın en dikkat çeken forvetlerinden biri olmayı başardı.
Bu durum İsveçli golcüyle sözleşme yenilemek isteyen birçok kulübü de harekete geçirdi