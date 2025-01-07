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Avrupa'nın tüm devleri peşine düştü: Gyökeres transferde kararını verdi

Sporting Lizbon formasıyla çıktığı 78 resmi maçta 73 gole ulaşan Viktor Gyökeres transferde kararını verdi. Sezon sonuna kadar Lizbon'da kalacağı belirtilen İsveçli golcü için Barcelona, Real Madrid ve Bayern Münih gibi Avrupa devlerinin de harekete geçtiği kaydedildi.

Avrupa'nın tüm devleri peşine düştü: Gyökeres transferde kararını verdi - 1

Portekiz temsilcisi Sporting forması giyen Viktor Gyökeres Avrupa'nın en dikkat çeken forvetlerinden biri olmayı başardı.

Bu durum İsveçli golcüyle sözleşme yenilemek isteyen birçok kulübü de harekete geçirdi

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Avrupa'nın tüm devleri peşine düştü: Gyökeres transferde kararını verdi - 2

Sky Sports'un haberine göre, Gyökeres'in ara transfer döneminde Portekiz'de kalacağını yeşil-beyazlı yönetime bildirdi.

Öte yandan 26 yaşındaki golcünün gelecek yaz transfer sezonunda Lizbon'dan ayrılmayı planladığı vurgulandı.

Avrupa'nın tüm devleri peşine düştü: Gyökeres transferde kararını verdi - 3

Sözleşmesi Haziran 2028'de bitecek olan Gyökeres'in 60 ila 70 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle takımdan ayrılması bekleniyor.

Avrupa'nın tüm devleri peşine düştü: Gyökeres transferde kararını verdi - 4

AVRUPA'NIN TÜM DEVLERİ PEŞİNE DÜŞTÜ

Barcelona, Manchester United ve Manchester City ilgilenen somut taraflar arasında.

Ayrıca Real Madrid ve Bayern Münih'in de Gyökeres'i yakından takip ettiği aktarıldı.

Avrupa'nın tüm devleri peşine düştü: Gyökeres transferde kararını verdi - 5

Bu sezon Sporting formasıyla 28 resmi maça çıkan Gyökeres, bu mücadelelerde 30 gol atıp, 6 asistlik katkı verdi. 

Öte yandan İsveçli golcü geçen sezon Lizbon ekibinin kazandığı şampiyonlukta büyük rol oynamış, tek sezonda 50 maça çıkıp bu mücadelelerde 43 gol, 15 asistlik performans sergilemişti. 

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