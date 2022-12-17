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Avustralya'da derbi maçı çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi

Avustralya 1. Futbol Ligi'nin (A-League) 8. haftasında Melbourne City ile Melbourne Victory arasındaki derbi maçı çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Sahaya giren taraftarlar futbolcu ve hakeme fiziksel saldırıda bulundu.

Avustralya'da derbi maçı çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi - 1

Melbourne kenti takımları Melbourne City ve Melbourne Victory arasında oynanan derbi mücadelesi saha olaylarına neden oldu.

Avustralya'da derbi maçı çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi - 2

Mücadelenin 22. dakikasında, tribünleri aşarak sahaya giren taraftardan biri, ev sahibi Melbourne City kalecisi Tom Glover'ın yüzüne metal bir kovayla vurdu.

Avustralya'da derbi maçı çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi - 3

Olayın ardından sahaya meşaleler atılırken, güvenlik güçleri çıkan kargaşayı önlemekte zorlandı.

Avustralya'da derbi maçı çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi - 4

Melbourne City'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken yaşanan olaylar sonrası mücadele, sporcular ve hakemlere yeterli güvenlik önlemi sağlanamayacağı gerekçesiyle tatil edildi.

Avustralya'da derbi maçı çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi - 5

Melbourne City'den yapılan açıklamada, darbe nedeniyle kaleci Glover'ın yüzünde kesikler oluştuğu belirtildi.

Avustralya'da derbi maçı çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi - 6

Avustralya Futbol Federasyonu ise taraftarlarla yaşanan arbede sırasında hakem Alex King'in de yaralandığını açıkladı.

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