Aykut Kocaman'ın "Bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor" sözünün karşılığı olan dünya yıldızları

COUTINHO'NUN OMUZLARI, BONSERVİSİ KALDIRAMADI

Kısa boyu ve dikine oyunuyla dikkatleri üzerine çeken Philippe Coutinho, 2008'de henüz 16 yaşındayken Brezilya'nın Vasco da Gama takımından "Çizme"ye Inter'e imza attı. Brezilya ekibinde 2 sezon daha geçiren Coutinho, İtalyan temsilcisinin formasıyla 2010-2011 sezonunda tanıştı. Milano temsilcisinde pek fazla forma şansı bulamayan Brezilyalı oyuncu, önce Espanyol'a kiralık olarak gitti. Espanyol'da kısa sürede gösterdiği oyunla Liverpool'un ilgisine kayıtsız kalamadı ve 13 milyon euro'ya "Ada" ekibine transfer oldu. Utangaç bir isim olan Coutinho, "Kırmızılar"da geçirdiği döneme dair yaptığı açıklamada, "Anfield Road'da benim fotoğrafımın olduğu bir pankart açtıklarını gördüğümde tüylerim diken diken oldu. Bunu gerçekten beklemiyordum." diyerek Merseyside sakinlerine kendilerinden biri olduğunu dile getiriyordu.