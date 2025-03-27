Aykut Kocaman'ın "Bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor" sözünün karşılığı olan dünya yıldızları
Eden Hazard, Romelu Lukaku, Ousmane Dembele, Philippe Coutinho, Radamel Falcao ve Burak Yılmaz gibi oyuncuların bazı dönemlerde ortaya koyduğu performans, Aykut Kocaman'ın sarf ettiği "Bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor" sözünün karşılığı olarak önümüze çıkıyor.
Futbol dünyasında bazı oyuncular, yıldızlaştığı takımların aksine büyük bonservisler ve beklentilerle transfer oldukları kulüplerde sergiledikleri performansla futbolseverlerin hafızasında kötü bir hatıra olarak kaldı.