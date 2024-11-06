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AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında deplasmanda Hollanda'nın güçlü ekiplerinde AZ Alkmaar ile kritik bir maça çıkacak. Avrupa Ligi'nde geride kalan 3 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik alan Fenerbahçe 5 puanla 14. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, AZ Alkmaar'ı deplasmanda yenerek puan sıralamasında üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki, AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 1

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda AZ Alkmaar ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, AZ Alkmaar ile tarihte 3. kez resmi maçlarda karşı karşıya gelecek. Oynanan 2 resmi müsabaka da beraberlikle sonuçlanmıştı. Peki, AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 2

AZ ALKMAAR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 7 Kasım Perşembe günü Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak.

AZ Stadı'nda saat 23.00'te başlayacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan John Beaton yönetecek. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 3

FENERBAHÇE 14. SIRADA

UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Hollanda'da Twente ve iç sahada İngiliz ekibi Manchester United ile aynı skorla 1-1 berabere kaldı.

Jose Mourinho'nun öğrencileri, 3 maç sonunda 5 puanla 36 takım içinde 14. sırada bulunuyor.

Hollanda ekibi AZ Alkmaar ise 3-2'lik Elfsborg galibiyetiyle başladığı UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ve Tottenham deplasmanlarından puan alamadı.

AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 4

TARİHTE 3. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile AZ Alkmaar daha önce 2 resmi müsabakada karşı karşıya geldi.

İki takım 2006-07 sezonunda o dönemki ismiyle UEFA Kupası 3. turunda mücadele etti. İstanbul'daki karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlanırken Hollanda'daki 90 dakika da 2-2 tamamladı. AZ Alkmaar, deplasman golü avantajıyla tur atlamayı başaran taraf oldu.

Hazırlık maçlarında da iki takım 2 kez rakip oldu.

Hollanda ekibi, 2010'daki hazırlık maçını 2-0 kazanırken Fenerbahçe de 2019'da 3-2 galip geldi.

AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 5

MOURİNHO KULÜBEDE OLMAYACAK

Machester United ile oynanan maçta kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, AZ Alkmaar karşısında kulübedeki yerini alamayacak.

AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 6

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 2 oyuncunun tedavisine devam ediliyor.

Uzun süre takımdan ayrı kalacağı açıklanan Jayden Oosterwolde ile Trabzonspor deplasmanında sakatlanan İrfan Can Kahveci, Hollanda deplasmanında forma giyemeyecek.

Takımla çalışmalara başlayan Cengiz Ünder'in de Hollanda kafilesinde yer alması beklenmiyor.

Ev sahibi ekipte ise sol bekte forma giyen Norveçli futbolcu David Möller Wolfe, Tottenham karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak.

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