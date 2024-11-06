AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında deplasmanda Hollanda'nın güçlü ekiplerinde AZ Alkmaar ile kritik bir maça çıkacak. Avrupa Ligi'nde geride kalan 3 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik alan Fenerbahçe 5 puanla 14. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, AZ Alkmaar'ı deplasmanda yenerek puan sıralamasında üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki, AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda AZ Alkmaar ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, AZ Alkmaar ile tarihte 3. kez resmi maçlarda karşı karşıya gelecek. Oynanan 2 resmi müsabaka da beraberlikle sonuçlanmıştı. Peki, AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?