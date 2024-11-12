AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman? GS'nin Avrupa Ligi maç tarihi

SON MAÇTAN NOTLAR



RAMS Park'ta yapılan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, Yunus Akgün'ün 6. dakikada attığı jeneriklik golle 1-0 öne geçti. Galatasaray'ın üstünlüğü 13 dakika sürerken Tottenham, 18. dakikada Will Lankshear'ın kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Rakibine oranla üstün bir oyun ortaya koyan Galatasaray, pozisyonlar üretti. "Cimbom" Victor Osimhen'in 31 ve 39. dakikalarda kaydettiği gollerle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.



Mücadelenin ikinci yarısının büyük bölümünü sarı-kırmızılı takım üstün oynadı. Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Yunus Akgün ile girdiği net pozisyonları golle sonlandıramayan Galatasaray, 69. dakikada Dominic Solanke'nin golüne engel olamadı. Bu golün ardından tribünler düşerken, ev sahibi ekip panik yaşadı. Buna rağmen rakibine önemli gol şansı vermeyen Galatasaray, kalan sürede skoru koruyarak sahadan 3-2 galip ayrıldı.



Bu sonuçla Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3. galibiyetini elde etti. Bir de beraberliği bulunan "Cimbom" namağlup ünvanını sürdürürerek puanını 10'a çıkardı.



İlk 3 maçını kazanan Tottenham ise ilk kez mağlup olarak 9 puanda kaldı.



Sarı-kırmızılı ekibin Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen attığı 2 golle galibiyette başrolü oynadı.



Mücadelenin 31 ve 39. dakikalarında ağları sarsan 25 yaşındaki santrfor, maça damga vurdu.



Yükselen performansını sürdüren Osimhen, ikisi Trendyol Süper Lig, ikisi de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıktığı son 4 resmi maçın 3'ünde ağları havalandırdı. Süper Lig'de Onvo Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarında birer gol sevinci yaşayan yıldız santrfor, Avrupa'da ise Elfsborg mücadelesini boş geçerken Tottenham karşılaşmasında 2 gol attı.



Sarı-kırmızılı formayla Avrupa'da ilk kez skoru değiştiren Victor Osimhen, toplamda 6 gole ulaştı.



Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 maçta da gol attı.



Bu sezon sarı-kırmızılı ekipte sol kanattaki etkili futboluyla dikkati çeken Yunus, bu sezonki 15. resmi maçına Tottenham karşısında çıktı.



Süper Lig'de 2 golü bulunan Yunus, UEFA Avrupa Ligi'nde ise PAOK, RFS, Elfsborg'un ardından Tottenham ağlarını da havalandırdı. Söz konusu maçlarda birer gol atan Yunus Akgün, toplamda 6 gole ulaştı.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başındaki rekorlarına bir yenisini daha ekledi.



İstanbul Başakşehir ve Galatasaray'ın başında UEFA Avrupa Ligi'nde 16. maçına çıkan Buruk, 9. galibiyetini aldı.



Tecrübeli teknik adam, 2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş'i geride bırakarak en fazla galibiyet yaşayan Türk teknik direktör oldu.



Okan Buruk'un 2 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunuyor.



Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi sakatlanarak oyundan çıktı.



Mücadelenin 81. dakikasında kaleci Fraser Forster'a baskıya giden Icardi, ters basarak yerde kaldı. Sağ dizini gösteren 31 yaşındaki santrfor, sahayı sedyeyle terk etti.