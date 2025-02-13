AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak. Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanında tur için avantaj arayacakken ev sahibi ekip ise rövanş öncesi ipleri eline almak istiyor. Futbolseverler de bu maça dair ayrıntılara odaklandı. Peki, AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray ile AZ Alkmaar, resmi müsabakalarda ikinci kez karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin Avrupa'da en çok maça çıkan takımı sarı-kırmızılı ekip, AZ Alkmaar ile ilk kez bu sezon eşleşti. İki takım arasında normal sezonun 5. haftasında yine Hollanda'da yapılan müsabaka 1-1 sona erdi. İşte, AZ Alkmaar-Galatasaray maçı hakkında bilinmesi gerekenler...