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AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray'da maç öncesi sakatlıklarda son durum

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak. Sarı kırmılılarda üç futbolcu görev yapamayacak. Peki AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar ve maç öncesi Galatasaray'da son durum...

AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray'da maç öncesi sakatlıklarda son durum - 1

Galatasaray Avrupa sınavına çıkıyor. 

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılılar, Kupa 2'de çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray, 5. haftaya 10 puanla averajla 3. sırada girdi.

AZ Alkmaar ise UEFA Avrupa Ligi'nde 6 puanla 17. sırada bulunuyor.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Hollanda temsilcisi, organizasyonda 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

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AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray'da maç öncesi sakatlıklarda son durum - 2

AZ ALKMAAR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

AFAS Stadı'nda TSİ ile 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Horatiu Fesnic yönetecek.

Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray'da maç öncesi sakatlıklarda son durum - 3

YUNUS AKGÜN, UEFA AVRUPA LİGİ'NDE BOŞ GEÇMİYOR

Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmada da gol attı.

Kanattaki performansıyla dikkati çeken milli futbolcu, Trendyol Süper Lig'de bu sezon iki kez fileleri havalandırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde de PAOK, RFS, Elfsborg ve Tottenham'a birer gol kaydeden Yunus, bu sezon toplamda 6 gole ulaştı.

AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray'da maç öncesi sakatlıklarda son durum - 4

ÇIKTIĞI SON 14 MAÇTA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, tüm kulvarlarda çıktığı son 14 resmi maçta da mağlubiyet görmedi.

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında konuk ettiği İsviçre temsilcisi Young Boys'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında 4 UEFA Avrupa Ligi ve 10 Süper Lig maçı oynadı. "Cimbom", söz konusu müsabakaların 2'sinde berabere kaldı ve 12'sini kazandı.

AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray'da maç öncesi sakatlıklarda son durum - 5

JAKOBS, ICARDI VE KAAN AYHAN, MÜSABAKADA GÖREV ALAMAYACAK

Sarı-kırmızılı ekipte Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Senegalli Ismail Jakobs, milli oyuncu Kaan Ayhan ve Macar Roland Sallai yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Kaan Ayhan, Mauro Icardi ve Ismail Jakobs, yaşadığı sakatlık sebebiyle yarınki müsabakada oynayamayacak. UEFA'ya nihai kadronun bildirilmesinden sonra transfer edilen Roland Sallai ise listeye kayıt ettirilmediği için AZ Alkmaar maçı kadrosunda olmayacak.

AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray'da maç öncesi sakatlıklarda son durum - 6

AZ ALKMAAR, HOLLANDA LİGİ'NDE 6. SIRADA

AZ Alkmaar, Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 14. hafta öncesinde 6. sırada bulunuyor.

AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray'da maç öncesi sakatlıklarda son durum - 7

Geçen sezon ligi 4. sırada bitiren AZ Alkmaar, sezon başından beri Hollanda 1. Futbol Ligi'nde 13 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayarak 20 puan topladı. AZ Alkmaar, ligde 25 gol atarken, 15 kez topu ağlarında gördü.

AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray'da maç öncesi sakatlıklarda son durum - 8

HOLLANDA TEMSİLCİSİ, UEFA AVRUPA LİGİ'NİN EN GENÇ KADROSUNA SAHİP

AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi'nin en genç takımı konumunda bulunuyor.

Hollanda ekibi, bu sezon altyapısından yetişen Jayden Addai, Wouter Goes ve Peer Koopmeiners gibi birçok genç futbolcuya şans vererek takımın yaş ortalamasını 23,7'ye kadar indirdi ve UEFA Avrupa Ligi'nin en geç kadrosuna sahip oldu.

AZ Alkmaar'ı organizasyonda 24,7 yaş ortalamalarıyla Almanya'dan Eintracht Frankfurt ve Danimarka'dan Midtjylland takip ediyor.

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