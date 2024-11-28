AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray'da maç öncesi sakatlıklarda son durum
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak. Sarı kırmılılarda üç futbolcu görev yapamayacak. Peki AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar ve maç öncesi Galatasaray'da son durum...
Galatasaray Avrupa sınavına çıkıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılılar, Kupa 2'de çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray, 5. haftaya 10 puanla averajla 3. sırada girdi.
AZ Alkmaar ise UEFA Avrupa Ligi'nde 6 puanla 17. sırada bulunuyor.
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Hollanda temsilcisi, organizasyonda 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.