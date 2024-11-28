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AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İlk 11 belli oldu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda'nın güçlü ekiplerinde AZ Alkmaar ile kritik bir maça çıkacak. Avrupa Ligi'nde oynanan 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, AZ Alkmaar'ı da yenerek puan durumunda ligdeki yükselişini sürdürmek istiyor. Heyecan dolu mücadele öncesinde Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un sahaya sürmeyi planladığı ilk 11 ve karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İlk 11 belli oldu - 1

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans çizen Galatasaray, oynanan 4 maçta 10 puan toplayarak ligin 3. sırasında yer alıyor. Peki, AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

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AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İlk 11 belli oldu - 2

AZ ALKMAAR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak.

AFAS Stadı'nda saat ile 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Horatiu Fesnic yönetecek.

Mücadele, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İlk 11 belli oldu - 3

İLK 11 BELLİ OLDU

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un Az Alkmaar karşısında sahaya sürmeyi planladığı ilk 11 şu şekilde;

Galatasaray: Muslera, Sanchez-Nelsson-Abdülkerim, Barış-Torreira-Sara-Yunus, Mertens, Batshuayi-Osimhen

Sakatlıkları bulunan Icardi, Jakobs ve Kaan Ayhan forma giyemeyecek. Sallai de Uefa listesinde bulunmuyor.

AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İlk 11 belli oldu - 4

AVRUPA'DA 323. MAÇ

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bu akşam deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 323. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki 322 müsabakanın 116'sından galibiyetle ayrılırken 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu, 85 mücadeleyi beraberlikle tamamladı.

Avrupa mücadelelerinde rakip fileleri 441 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 484 gole engel olamadı.

AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İlk 11 belli oldu - 5

GALATASARAY YOLUNA NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılılar, "Kupa 2"de çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray, 5. haftaya 10 puanla averajla 3. sırada girdi.

AZ Alkmaar ise UEFA Avrupa Ligi'nde 6 puanla 17. sırada bulunuyor. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Hollanda temsilcisi, organizasyonda 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İlk 11 belli oldu - 6

YUNUS AKGÜN 4 MAÇTA DA GOL ATTI

Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmada da gol attı.

Kanattaki performansıyla dikkati çeken milli futbolcu, Trendyol Süper Lig'de bu sezon iki kez fileleri havalandırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde de PAOK, RFS, Elfsborg ve Tottenham'a birer gol kaydeden Yunus, bu sezon toplamda 6 gole ulaştı.

AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İlk 11 belli oldu - 7

GALATASARAY 14 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, tüm kulvarlarda çıktığı son 14 resmi maçta da mağlubiyet görmedi.

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında konuk ettiği İsviçre temsilcisi Young Boys'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında 4 UEFA Avrupa Ligi ve 10 Süper Lig maçı oynadı. "Cimbom", söz konusu müsabakaların 2'sinde berabere kaldı ve 12'sini kazandı.

AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İlk 11 belli oldu - 8

GALATASARAY'DA 4 İSİM EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Senegalli Ismail Jakobs, milli oyuncu Kaan Ayhan ve Macar Roland Sallai bu akşamki müsabakada forma giyemeyecek.

Kaan Ayhan, Mauro Icardi ve Ismail Jakobs, yaşadığı sakatlık sebebiyle bu akşamki müsabakada oynayamayacak.

UEFA'ya nihai kadronun bildirilmesinden sonra transfer edilen Roland Sallai ise listeye kayıt ettirilmediği için AZ Alkmaar maçı kadrosunda olmayacak.

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