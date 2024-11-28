AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İlk 11 belli oldu
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda'nın güçlü ekiplerinde AZ Alkmaar ile kritik bir maça çıkacak. Avrupa Ligi'nde oynanan 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, AZ Alkmaar'ı da yenerek puan durumunda ligdeki yükselişini sürdürmek istiyor. Heyecan dolu mücadele öncesinde Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un sahaya sürmeyi planladığı ilk 11 ve karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans çizen Galatasaray, oynanan 4 maçta 10 puan toplayarak ligin 3. sırasında yer alıyor. Peki, AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?