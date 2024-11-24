AZ Alkmaar-Galatasaray maçı tarihi: Galatasaray'ın Avrupa maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'nde maçlar devam ediyor. Son olarak ingiliz ekibi Tottenham'ı yenen Galatasaray şimdi ise Hollanda'nın köklü ekiplerinden AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 5. hafta müsabakasına geri sayım devam ederken, futbolseverler ise bu maçın tarihine odaklandı. Peki, AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman?
AZ Alkmaar-Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Bu sezon ilk kez uygulanan 36 takımlı lig aşamasında güzel sonuçlar alan Galatasaray ilk 4 haftada 10 puan topladı. Tottenham karşısında 3-2'lik skorla galibiyetle alan ve Avrupa'da dikkatleri üzerine çeken sarı kırmızılı takım şimdi ise AZ Alkmaar karşısında üç puan için sahada olacak. İşte, Galatasaray'ın Avrupa maçı tarihi...