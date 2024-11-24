AZ Alkmaar-Galatasaray maçı tarihi: Galatasaray'ın Avrupa maçı ne zaman?

AZ Alkmaar-Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Bu sezon ilk kez uygulanan 36 takımlı lig aşamasında güzel sonuçlar alan Galatasaray ilk 4 haftada 10 puan topladı. Tottenham karşısında 3-2'lik skorla galibiyetle alan ve Avrupa'da dikkatleri üzerine çeken sarı kırmızılı takım şimdi ise AZ Alkmaar karşısında üç puan için sahada olacak. İşte, Galatasaray'ın Avrupa maçı tarihi...