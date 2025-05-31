Aziz Yıldırım erken seçim ateşini yaktı! Fenerbahçe kulisleri bu iddiayı konuşuyor
Eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yaptığı adaylık açıklaması sonrası Fenerbahçeli'de taşlar bir kez daha yerinden oynadı. Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin eylülden önce gerçekleşebileceği kulislerde konuşulurken, adaylar konusunda da sürpriz gelişmeler yaşanabilir.
Fenerbahçe’de eski başkanı Aziz Yıldırım’ın eylülde yapılacak olağanüstü genel kurulda başkan adaylığına şartlı ‘evet’ demesi sarı-lacivertli camiada hem büyük heyecan yarattı hem de tüm dengeleri değiştirdi.
Yıldırım’ın açıklamasının ardından seçim için eylül ayında direten Başkan Ali Koç ve yönetiminin üzerindeki baskı daha da arttı.