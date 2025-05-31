NTV.COM.TR

Aziz Yıldırım erken seçim ateşini yaktı! Fenerbahçe kulisleri bu iddiayı konuşuyor

Eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yaptığı adaylık açıklaması sonrası Fenerbahçeli'de taşlar bir kez daha yerinden oynadı. Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin eylülden önce gerçekleşebileceği kulislerde konuşulurken, adaylar konusunda da sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

Aziz Yıldırım erken seçim ateşini yaktı! Fenerbahçe kulisleri bu iddiayı konuşuyor - 1

Fenerbahçe’de eski başkanı Aziz Yıldırım’ın eylülde yapılacak olağanüstü genel kurulda başkan adaylığına şartlı ‘evet’ demesi sarı-lacivertli camiada hem büyük heyecan yarattı hem de tüm dengeleri değiştirdi.

Yıldırım’ın açıklamasının ardından seçim için eylül ayında direten Başkan Ali Koç ve yönetiminin üzerindeki baskı daha da arttı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Aziz Yıldırım erken seçim ateşini yaktı! Fenerbahçe kulisleri bu iddiayı konuşuyor - 2

"SEÇİM EYLÜLE KALMAZ"

Milliyet'te yer alan habere göre; üyeler daha önce "Ali Koç giderse kim gelecek" sorusuna bir yanıt bulamadığı için imza kampanyasında istenilen sayıya ulaşılamamıştı. Fakat Yıldırım’ın aday olabileceği haberiyle üyelerin kampanyaya katılımının daha fazla olacağı öğrenildi. Camiada "seçim eylüle kalmaz" yorumları da yapılmaya başlandı.

Aziz Yıldırım erken seçim ateşini yaktı! Fenerbahçe kulisleri bu iddiayı konuşuyor - 3

GÖZLER BAŞKAN ALİ KOÇ'TA

Yıldırım’ın şartlı evetinin ardından tüm gözler mevcut Başkan Ali Koç’a çevrildi. Ali Koç daha önce yaptığı konuşmada ‘imza ile seçime gidilirse aday olacak mısınız’ sorusuna ‘hayır olmayacağım’ yanıtını vermişti. Ancak Aziz Yıldırım’ın açıklamasının ardından Koç’un kararını değiştirebileceği bildirildi.

YILDIRIM ADAY OLURSA İKİ İSİM ÇEKİLECEK

Sarı-lacivertli kulüpte böylece çok adaylı bir seçimin olması bekleniyor. Daha önce Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu adaylığını açıklarken, Sadettin Saran’ın da çalışmalara başladığı öğrenildi. Yıldırım’ın adaylığı durumunda Kutlualp ile Uslu’nun çekilebileceği bildirildi.

Aziz Yıldırım erken seçim ateşini yaktı! Fenerbahçe kulisleri bu iddiayı konuşuyor - 4

STADA YÜRÜYECEKLER

Fenerbahçe taraftarları ve kongre üyeleri bugün Şaşkınbakkal’dan Ülker Stadı’na bir yürüyüş düzenleyecek. Saat 13.00’te başlayacak Büyük Fenerbahçe Yürüyüşü’nde sarı-lacivertli taraftarlar Başkan Ali Koç ve yönetiminin en kısa sürede olağanüstü genel kurula gitmesini isteyecek.

Başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp de düzenlenecek yürüyüşe katılacak. Türkiye’nin çeşitli illerinden de yürüyüşe katılmak için İstanbul’a taraftarların geleceği belirtildi.

Aziz Yıldırım erken seçim ateşini yaktı! Fenerbahçe kulisleri bu iddiayı konuşuyor - 5

KADRODA ROTASYON

Fenerbahçe, ligin son haftasında evinde konuk edeceği Konyaspor’u yenerek ligi galibiyetle kapatmak istiyor. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Diego Carlos, Saint Maximin ve Mert Hakan Yandaş ile kart cezalısı Mert Müldür bugünkü maçta forma giyemeyecek.

Teknik direktör Jose Mourinho’nun ilk 11’inde rotasyona giderek, sezon boyunca az şans bulan oyuncuları değerlendirmesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın Levent Mercan, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci gibi isimlere ilk 11’de görev vereceği öğrenildi.

DAHA FAZLA GÖSTER