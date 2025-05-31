Aziz Yıldırım erken seçim ateşini yaktı! Fenerbahçe kulisleri bu iddiayı konuşuyor

GÖZLER BAŞKAN ALİ KOÇ'TA

Yıldırım’ın şartlı evetinin ardından tüm gözler mevcut Başkan Ali Koç’a çevrildi. Ali Koç daha önce yaptığı konuşmada ‘imza ile seçime gidilirse aday olacak mısınız’ sorusuna ‘hayır olmayacağım’ yanıtını vermişti. Ancak Aziz Yıldırım’ın açıklamasının ardından Koç’un kararını değiştirebileceği bildirildi.



YILDIRIM ADAY OLURSA İKİ İSİM ÇEKİLECEK



Sarı-lacivertli kulüpte böylece çok adaylı bir seçimin olması bekleniyor. Daha önce Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu adaylığını açıklarken, Sadettin Saran’ın da çalışmalara başladığı öğrenildi. Yıldırım’ın adaylığı durumunda Kutlualp ile Uslu’nun çekilebileceği bildirildi.