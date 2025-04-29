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Aziz Yıldırım: Zamanı geldiğinde konuşacağım

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım Ali Koç yönetiminin stat projesiyle ilgili "Yönetim stadı kendi imkanlarıyla, kaynakları yaratarak ve borca girmeden yapmalıdır. Mali konularda yanlış açıklamalar oluyor, zamanı geldiğinde bu konularda açıklama yapacağım." ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım: Zamanı geldiğinde konuşacağım - 1

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kendi dönemindeki Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Nihat Özbağı'nın sözleri üzerine Ali Koç yönetiminin stat projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Aziz Yıldırım: Zamanı geldiğinde konuşacağım - 2

Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Nihat Özbağı'nın tepkisinde haklı olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Nihat Özbağı, seçim öncesinde stadyum projesi için kayda değer mesai ve para harcadı. Yurt içi ve yurt dışında çalışmalar yaptı. Bu proje seçim vaadi olarak sunuldu. Şu andaki yönetimin, bu projeyi anlatırken süreçten hiç bahsetmemesine Nihat Bey'in alınganlık göstermesi doğaldır" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım: Zamanı geldiğinde konuşacağım - 3

Kale Arkası'na konuşan Yıldırım, "Benim bir alınganlığım yok. Fenerbahçe için keşke stadı hemen yapsalar. Benim düşüncem bu, mutlu olurum. Keşke hemen başlasalar ancak yönetim stadı kendi imkanlarıyla, kaynakları yaratarak ve borca girmeden yapmalıdır" diye konuştu.

Aziz Yıldırım: Zamanı geldiğinde konuşacağım - 4

Yıldırım mevcut yönetimin mali konularda yanlış açıklamalar yaptığını ifade ederek, "Mali konularda yanlış açıklamalar oluyor, zamanı geldiğinde bu konularda açıklama yapacağım" açıklamasında bulundu.

Aziz Yıldırım: Zamanı geldiğinde konuşacağım - 5

NİHAT ÖZBAĞI NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım’ın başkanlığı döneminde yönetim kurulunda asbaşkanlık görevini yürüten Nihat Özbağı, Divan Kurulu toplantısında açıklanan ve kapasitenin 64 bin 160’a çıkarılması planlanan stat projesinin Aziz Yıldırım döneminde hazırlandığını ifade ederken “Bu stat projesi bizim projemizdi. Aziz Yıldırım’dan projeyi istediler. Eğer biz kongreyi kazansaydık, stadı kendi cebimizden yapacaktık. Mevcut yönetim, stadı kendileri yapmış gibi tanıttı. Oysa proje tamamen Aziz Yıldırım’a ait. Aziz Başkan bu süreçte çok üzüldü. Projeyi emanet etti ama yaşananlar beklediği gibi olmadı” şeklinde konuşmuştu.

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