Aziz Yıldırım: Zamanı geldiğinde konuşacağım

NİHAT ÖZBAĞI NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım’ın başkanlığı döneminde yönetim kurulunda asbaşkanlık görevini yürüten Nihat Özbağı, Divan Kurulu toplantısında açıklanan ve kapasitenin 64 bin 160’a çıkarılması planlanan stat projesinin Aziz Yıldırım döneminde hazırlandığını ifade ederken “Bu stat projesi bizim projemizdi. Aziz Yıldırım’dan projeyi istediler. Eğer biz kongreyi kazansaydık, stadı kendi cebimizden yapacaktık. Mevcut yönetim, stadı kendileri yapmış gibi tanıttı. Oysa proje tamamen Aziz Yıldırım’a ait. Aziz Başkan bu süreçte çok üzüldü. Projeyi emanet etti ama yaşananlar beklediği gibi olmadı” şeklinde konuşmuştu.