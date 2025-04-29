Aziz Yıldırım: Zamanı geldiğinde konuşacağım
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım Ali Koç yönetiminin stat projesiyle ilgili "Yönetim stadı kendi imkanlarıyla, kaynakları yaratarak ve borca girmeden yapmalıdır. Mali konularda yanlış açıklamalar oluyor, zamanı geldiğinde bu konularda açıklama yapacağım." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kendi dönemindeki Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Nihat Özbağı'nın sözleri üzerine Ali Koç yönetiminin stat projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.