Aziz Yıldırım'a çağrı: "Çık aday ol!"
Fenerbahçe adım adım kongreye doğru giderken spor yorumcusu Şansal Büyüka, Aziz Yıldırım'ın bu seçimde şansının daha fazla olduğunu vurgulayarak, "Çık aday ol!" diye seslendi.
Spor yorumcusu Şansal Büyüka, Fenerbahçe'deki seçim gündemine dair konuştu. Büyüka, "Gündemde hep Aziz Yıldırım var. İki defa Ali Koç'a kaybettin kabul ama 10 bin fark yiyip seçim kaybettikten sonra bugün Fenerbahçe camiasının umudu haline gelmişsen artık susmaya, geri planda kalmaya hakkın yok. Çık, 'Adayım.' de." ifadelerini kullandı.