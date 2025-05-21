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Aziz Yıldırım'a çağrı: "Çık aday ol!"

Fenerbahçe adım adım kongreye doğru giderken spor yorumcusu Şansal Büyüka, Aziz Yıldırım'ın bu seçimde şansının daha fazla olduğunu vurgulayarak, "Çık aday ol!" diye seslendi.

Aziz Yıldırım'a çağrı: "Çık aday ol!" - 1

Spor yorumcusu Şansal Büyüka, Fenerbahçe'deki seçim gündemine dair konuştu. Büyüka, "Gündemde hep Aziz Yıldırım var. İki defa Ali Koç'a kaybettin kabul ama 10 bin fark yiyip seçim kaybettikten sonra bugün Fenerbahçe camiasının umudu haline gelmişsen artık susmaya, geri planda kalmaya hakkın yok. Çık, 'Adayım.' de." ifadelerini kullandı.

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Aziz Yıldırım'a çağrı: "Çık aday ol!" - 2

Sports Digitale'e konuşan Büyüka'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Zaten ortadaki isimler önemli ve değerli isimler, Fenerbahçe'ye katkı sağlamış isimler ama kabul edelim ki Ali Koç hepsinin karşısında bu seçimi kazanır.

Aziz Yıldırım'a çağrı: "Çık aday ol!" - 3

Koç'a karşı seçim kazanabilecek tek isim bana göre Aziz Yıldırım'dır. 10 bin fark yediğin kongreden 3-5 sene sonra bugün Fenerbahçe'nin umudu olarak senin gözünün içine bakıyorlar.

Aziz Yıldırım'a çağrı: "Çık aday ol!" - 4

Tut ki seçime girip kaybettin 3. defa, bu da senin ayıbın olmasın. Bana göre kudretli bir isim Aziz Yıldırım. Güçlü demiyorum, kudretli bir isim. Çıkacaksan tam zamanıdır. Çıkmayacaksan emekliliğini ilan et"

Aziz Yıldırım'a çağrı: "Çık aday ol!" - 5

FENERBAHÇE'NİN SEÇİM SÜRECİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genel kurul kararı alındığını resmen duyurmuştu. 

Koç, "Değerlendirmeler neticesinde olağanüstü genel kurulu eylül ayında gerçekleştireceğiz. Net tarihi yeni sezon fikstürü sonrası açıklayacağız." demişti.

Aziz Yıldırım'a çağrı: "Çık aday ol!" - 6

İSTİFA ETMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Daha önce istifa etmeyeceğini ve kongreye gitmeyeceklerini açıklayan Koç, yeterli imza toplanması halinde aday olmayacağını da ifade etmişti. 

Başkan Koç, teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam edeceklerini de açıklamıştı. 

Aziz Yıldırım'a çağrı: "Çık aday ol!" - 7

İKİ İSİMDEN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'de eski yöneticilerden Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu, başkanlığa aday olacaklarını açıklamıştı.

Kongre için imza sayısı ise 8 bini aştı. 

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