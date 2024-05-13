Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olmaya karar veren Aziz Yıldırım: Mourinho'yu getireceğim
Fenerbahçe'de başkan olarak 20 yıl görev yapan Aziz Yıldırım, yapılacak seçimde yeniden aday olma kararı aldı. Yıldırım, Mourinho'yu getireceğim. Geçen hafta yüz yüze görüştüm, memnuniyetle karşıladı." dedi.
Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım haziran ayında yapılacak kongrede başkanlığa yeniden aday olma kararı aldı.
Yıldırım, "Basın toplantısı yapacağız ve burada Fenerbahçe'nin kongresinde Fenerbahçe başkanlığına aday olacağımı açıklayacağım." dedi.