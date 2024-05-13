NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olmaya karar veren Aziz Yıldırım: Mourinho'yu getireceğim

Fenerbahçe'de başkan olarak 20 yıl görev yapan Aziz Yıldırım, yapılacak seçimde yeniden aday olma kararı aldı. Yıldırım, Mourinho'yu getireceğim. Geçen hafta yüz yüze görüştüm, memnuniyetle karşıladı." dedi.

Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olmaya karar veren Aziz Yıldırım: Mourinho'yu getireceğim - 1

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım haziran ayında yapılacak kongrede başkanlığa yeniden aday olma kararı aldı.

Yıldırım, "Basın toplantısı yapacağız ve burada Fenerbahçe'nin kongresinde Fenerbahçe başkanlığına aday olacağımı açıklayacağım." dedi. 

SPOR&SKOR HABERLERİ

Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olmaya karar veren Aziz Yıldırım: Mourinho'yu getireceğim - 2

"MOURINHO'YU GETİRECEĞİM"

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Fenerbahçe'nin bu saatten sonra teknik direktörlük konusunda 'Bizim çocuğumuz' diyerek devam etme lüksü yoktur.

Fenerbahçe, artık büyük hocalarla mücadele etmelidir. Jose Mourinho ile geçen hafta yüz yüze görüştüm. Kendisine 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var' dedim. O da bunu memnuniyetle karşıladı.

Büyük ihtimalle biz kazanırsak ben Mourinho'yu getireceğim Fenerbahçe'nin başına. Ne kadar isterse o kadar oyuncu da alacağız. Mourinho, Konyaspor-Fenerbahçe maçını canlı izlediğini söyledi. Fenerbahçe'yi çalışıyor."

Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olmaya karar veren Aziz Yıldırım: Mourinho'yu getireceğim - 3

Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte 15 Şubat 1998'de gerçekleştirilen olağan genel kurulda diğer aday Vefa Küçük'ü sadece 1 oy farkla geçerek, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na seçilmişti. 

Ardından 20 yıl görev yapan Yıldırım, 2018 yılında yapılan seçimlerde görevi Ali Koç'a devretmişti.

Seçimde geçerli sayılan 20 bin 736 oy arasında Koç'a 16 bin 92, Yıldırım'a ise 4 bin 644 oy çıkmıştı.

Yıldırım, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 13:30’da, bir basın toplantısı düzenleyecek.

Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olmaya karar veren Aziz Yıldırım: Mourinho'yu getireceğim - 4

"FENERBAHÇE BORÇ BATAĞINDADIR"

Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Fenerbahçe borç batağındadır. Bunu siz yaptınız. Ali Koç, kulübe ne kadar para verdi? Açıklasın da teşekkür edelim. Fenerbahçe şimdi Koçspor. Böyle saçmalık olur mu? Başkası başkan olursa bu sponsorluklar devam edecek mi? Kulübün kongrede malvarlıklarını satışa çıkarsınlar. Hepsini alacağım. Fenerbahçe'nin borcunu sıfırlayacağım. Bizim dönemimiz için borç fazla ise ödeyeceğim. Değilse de çıkıp durumu açıklasınlar." 

Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olmaya karar veren Aziz Yıldırım: Mourinho'yu getireceğim - 5

DESTEKLEDİĞİ ADAY SEÇİLDİ

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde Seçimli Yüksek Divan Kurulu toplantısı yapılmış, seçimi eski başkan Aziz Yıldırım'ın da desteklediği Şekip Mosturoğlu kazanmıştı. 

Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olmaya karar veren Aziz Yıldırım: Mourinho'yu getireceğim - 6

YİNE ALİ KOÇ'LA YARIŞACAKLAR

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağan seçimli genel kurulda yeniden aday olacağını açıklamıştı.

Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olmaya karar veren Aziz Yıldırım: Mourinho'yu getireceğim - 7

"CAMİAMIZ SİSTEMATİK SALDIRILARA MARUZ KALDI"

Koç, "Daha önce yaptığım bazı açıklamalarda, önümüzdeki genel kurulumuzda aday olmayacağımı ifade etmiştim. Ancak, yine aynı ifadelerimin devamında, olağanüstü bir durum olması halinde ise düşüncemi tekrar gözden geçirebileceğimi de söylemiştim. Bilindiği üzere, bizden önceki dönemi de içine alacak şekilde, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak son 20 yılda camiamızın sistematik ve artan bir şekilde hem saha içinde hem de saha dışında saldırılara maruz kaldığı aşikardır." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olmaya karar veren Aziz Yıldırım: Mourinho'yu getireceğim - 8

SARAN, KOÇ LEHİNE ÇEKİLDİ

Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurul için daha önce başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran, yeniden adaylığını ilan eden Ali Koç lehine çekildiğini duyurmuştu. 

Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olmaya karar veren Aziz Yıldırım: Mourinho'yu getireceğim - 9

BAŞKANLAR VE GÖREV SÜRELERİ

Fenerbahçe Kulübü'nün 117 yıllık tarihinde başkanlık yapanlar ve görev yaptıkları dönem şöyle:

1. Ziya Songülen (1907-1908)
2. Ayetullah Bey (1908-1909)
3. Tevfik Haccar Taşçı (1909-1910)
4. Hakkı Saffet Tarı (1910)
5. Galip Kulaksızoğlu (1910-1911)
6. Osman Fuat Efendi (1911-12)
7. Hamit Hüsnü Kayacan (1912-1914)
8. Hulusi Bey (1914-1915)
9. Sabri Toprak (1915-1916, 1923-1924)
10. Nazım Bey (1916-1918)
11. Nuri Sekizinci (1918-1919)
12. Ömer Faruk Efendi (1920-1923)
13. Nasuhi Baydar (1924-1925)
14. Ali Naci Karacan (1926-1927)
15. Muvaffak Menemencioğlu (1928-1932)
16. Sait Selahattin Cihanoğlu (1932-1933)
17. Hayri Celal Atamer (1933-1934)
18. Şükrü Saracoğlu (1934-1950)
19. Ali Muhiddin Hacıbekir (1950-1952)
20. Osman Kavrakoğlu (1952-1953, 1954-1955)
21. Bedii Yazıcı (1953-1954)
22. Zeki Rıza Sporel (1955-1958)
23. Agah Erozan (1958-1960)
24. Medeni Berk (1960)
25. Hasan Kamil Sporel (1960-1961)
26. Razi Trak (1961-1962, 1980-1981)
27. İsmet Uluğ (1962-1966)
28. Faruk Ilgaz (1966-1974, 1976-1980, 1983-1984)
29. Emin Cankurtaran (1974-1976)
30. Ali Şen (1981-1983, 1994-1998)
31. Fikret Arıcan (1984-1986)
32. Tahsin Kaya (1986-1989)
33. Metin Aşık (1989-1993)
34. Güven Sazak (1993-1994)
35. Hasan Özaydın (1994)
36. Aziz Yıldırım (1998-2018)
37. Ali Koç (2018-...)

DAHA FAZLA GÖSTER