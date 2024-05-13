Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olmaya karar veren Aziz Yıldırım: Mourinho'yu getireceğim

"MOURINHO'YU GETİRECEĞİM"

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Fenerbahçe'nin bu saatten sonra teknik direktörlük konusunda 'Bizim çocuğumuz' diyerek devam etme lüksü yoktur.



Fenerbahçe, artık büyük hocalarla mücadele etmelidir. Jose Mourinho ile geçen hafta yüz yüze görüştüm. Kendisine 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var' dedim. O da bunu memnuniyetle karşıladı.



Büyük ihtimalle biz kazanırsak ben Mourinho'yu getireceğim Fenerbahçe'nin başına. Ne kadar isterse o kadar oyuncu da alacağız. Mourinho, Konyaspor-Fenerbahçe maçını canlı izlediğini söyledi. Fenerbahçe'yi çalışıyor."