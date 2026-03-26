Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe için adaylık açıklaması
26.03.2026 09:38
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sezon sonunda yapılacak seçimlerde aday olup olmayacağı yönündeki kararını verdi.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın sezon sonunda olağanüstü genel kurula gidileceğini açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması geldi.
Yıldırım, aday olmayacağını ancak Fenerbahçe için projeleri olduğunu ifade etti.
"FENERBAHÇE İÇİN PROJEM VAR"
TRT Spor'un haberine göre; Sosyal medyada adaylığı tartışılan Yıldırım, aday olmama kararı verdi.
Yıldırım şu ifadeleri kullandı:
"Fenerbahçe'de başkanlığa aday olmayacağım ama bu demek değildir ki Fenerbahçe'yi bırakıyorum. Fenerbahçe ile başkanlığım döneminden bile daha fazla ilgileneceğim. Yardım edeceğim. Hatta bir projem var ama asla Fenerbahçe'de başkan adayı olmayacağım bir daha."
1 OY FARKLA SEÇİLMİŞ 20 YIL GÖREV ALMIŞTI
1998-2018 yılları arasında başkanlık yapan Yıldırım, kulüp tarihinde en uzun süre başkanlık koltuğunda kalan isimdi.
Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte 15 Şubat 1998'de gerçekleştirilen olağan genel kurulda diğer aday Vefa Küçük'ü sadece 1 oy farkla geçerek, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na seçilmişti.
Ardından 20 yıl görev yapan Yıldırım, 2018 yılında yapılan seçimlerde görevi Ali Koç'a devretmişti.
Seçimde geçerli sayılan 20 bin 736 oy arasında Koç'a 16 bin 92, Yıldırım'a ise 4 bin 644 oy çıkmıştı.
Yıldırım, daha sonra bir kez daha aday olmuş ancak Koç karşısında yine kaybetmişti.