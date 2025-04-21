Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alan Mahmut Uslu'dan Ali Koç'a istifa çağrısı ve adaylık açıklaması
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde yöneticilik yapan, son adaylık sürecinde de yönetim kurulu listesinde yer alan Mahmut Uslu sarı lacivertlilerin Kayserispor karşsında puan kaybederek şampiyonluk yarışını zora sokmasının ardından Ali Koç'a istifa çağrısı yaptı. "Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir" diyen Uslu adaylık sorusunu da yanıtladı.
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde yöneticilik yapan, son adaylık sürecinde de yönetim kurulu listesinde yer alan Mahmut Uslu, sarı lacivertli takımın Kayserispor ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Ali Koç'u istifaya davet etti.