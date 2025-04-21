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Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alan Mahmut Uslu'dan Ali Koç'a istifa çağrısı ve adaylık açıklaması

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde yöneticilik yapan, son adaylık sürecinde de yönetim kurulu listesinde yer alan Mahmut Uslu sarı lacivertlilerin Kayserispor karşsında puan kaybederek şampiyonluk yarışını zora sokmasının ardından Ali Koç'a istifa çağrısı yaptı. "Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir" diyen Uslu adaylık sorusunu da yanıtladı.

Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alan Mahmut Uslu'dan Ali Koç'a istifa çağrısı ve adaylık açıklaması - 1

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde yöneticilik yapan, son adaylık sürecinde de yönetim kurulu listesinde yer alan Mahmut Uslu, sarı lacivertli takımın Kayserispor ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Ali Koç'u istifaya davet etti.

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Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alan Mahmut Uslu'dan Ali Koç'a istifa çağrısı ve adaylık açıklaması - 2

Uslu, Kale Arkası YouTube kanalına yaptığı açıklamada, Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti. Uslu, "Kimse Fenerbahçe taraftarını bu kadar üzemez. Algılarla kulüp yönetilmez. Kulübün ruhunu bitirdiler. Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alan Mahmut Uslu'dan Ali Koç'a istifa çağrısı ve adaylık açıklaması - 3

Uslu, "Alternatif bulunur, bıraksınlar. Bundan daha kötü olur mu ya? Kulübü bitirdiler. Şampiyonluk önemli değil, olur veya olmaz. Bir dakika durmadan ayrılsınlar. İnsanlara yazık" dedi.

Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alan Mahmut Uslu'dan Ali Koç'a istifa çağrısı ve adaylık açıklaması - 4

Uslu "Aday olacak mısınız?" sorusunu da yanıtladı. Uslu bu soruya "Her an her şey olabilir" cevabını verdi.

Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alan Mahmut Uslu'dan Ali Koç'a istifa çağrısı ve adaylık açıklaması - 5

Mourinho'yla ilgili de konuşan Uslu, "Mourinho ile ilgili ne diyeyim? Herkes her şeyi söylüyor, her şey ortada" açıklamasında bulundu.

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