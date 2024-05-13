Aziz Yıldırım'ın "Mourinho'yu getireceğim" sözleri dünya basınında
Fenerbahçe'de başkan olarak 20 yıl görev yapan Aziz Yıldırım, yapılacak seçimde yeniden aday olma kararı aldı. Yıldırım, Mourinho'yu getireceğim. Geçen hafta yüz yüze görüştüm, memnuniyetle karşıladı." dedi. Aziz Yıldırım'ın Mourinho sözleri dünya basınınında da yer aldı.
Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım haziran ayında yapılacak kongrede başkanlığa yeniden aday olma kararı aldı.
Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe, artık büyük hocalarla mücadele etmelidir. Jose Mourinho ile geçen hafta yüz yüze görüştüm. Kendisine 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var' dedim. O da bunu memnuniyetle karşıladı." dedi.