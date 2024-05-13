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Aziz Yıldırım'ın "Mourinho'yu getireceğim" sözleri dünya basınında

Fenerbahçe'de başkan olarak 20 yıl görev yapan Aziz Yıldırım, yapılacak seçimde yeniden aday olma kararı aldı. Yıldırım, Mourinho'yu getireceğim. Geçen hafta yüz yüze görüştüm, memnuniyetle karşıladı." dedi. Aziz Yıldırım'ın Mourinho sözleri dünya basınınında da yer aldı.

Aziz Yıldırım'ın "Mourinho'yu getireceğim" sözleri dünya basınında - 1

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım haziran ayında yapılacak kongrede başkanlığa yeniden aday olma kararı aldı.

Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe, artık büyük hocalarla mücadele etmelidir. Jose Mourinho ile geçen hafta yüz yüze görüştüm. Kendisine 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var' dedim. O da bunu memnuniyetle karşıladı." dedi. 

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Aziz Yıldırım'ın "Mourinho'yu getireceğim" sözleri dünya basınında - 2

Mourinho'nun, Konyaspor-Fenerbahçe maçını canlı izlediğini söyleyen Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'yi çalışıyor. Büyük ihtimalle biz kazanırsak ben Mourinho'yu getireceğim Fenerbahçe'nin başına. Ne kadar isterse o kadar oyuncu da alacağız." ifadelerini kullandı. 

Aziz Yıldırım'ın "Mourinho'yu getireceğim" sözleri dünya basınında - 3

Aziz Yıldırım'ın Mourinho sözleri dünya basınında da geniş yer buldu.

Aziz Yıldırım'ın "Mourinho'yu getireceğim" sözleri dünya basınında - 4

The Sun - Jose Mourinho, 4 yıllık işsizliğin ardından Fenerbahçe'den teklif aldı. 

Haberde, Mourinho'nun görevi kabul etmesi durumunda eski oyuncu Fred'le yeniden bir araya geleceği belirtildi. 

İkili, Mourinho'nun Aralık 2018'de görevden alınmasından önce Old Trafford'da kısa bir süre birlikte çalışmıştı.

Aziz Yıldırım'ın "Mourinho'yu getireceğim" sözleri dünya basınında - 5

Football Italia - Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için favori Jose Mourinho.

Aziz Yıldırım'ın "Mourinho'yu getireceğim" sözleri dünya basınında - 6

İspanyol AS'ta yer alan haberde, "Mourinho'nun yeni adresi Türkiye olabilir" ifadelerine yer verildi.

Aziz Yıldırım'ın "Mourinho'yu getireceğim" sözleri dünya basınında - 7

Tutto Mercato - Jose Mourinho'ya yeni teklif. Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, seçilirse göreve Mourinho'yu getireceğini açıkladı.

Aziz Yıldırım'ın "Mourinho'yu getireceğim" sözleri dünya basınında - 8

Portekiz medyasından Record ise, "Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho'yu garanti etti." dedi.

Aziz Yıldırım'ın "Mourinho'yu getireceğim" sözleri dünya basınında - 9

A Bola - Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye yakın.

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