Bahis soruşturması: 6 bin 380 kez bahis oynayan hakem açıklandı

Yakup Yapıcı'nın bankacılık verilerinde, 2021-2025 döneminde 8 milyon 501 bin 293 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu, Tuttur, Misli ve Nesine firmalarıyla 2021-2025 döneminde 1124 işlemde 1 milyon 688 bin 222 liralık finansal işlem hacmi olduğu, ilgili firmaya 1 milyon 22 bin lira para çıkışı, ilgili firmadan 666 bin 165 lira para girişi yapıldığı anlaşıldı.

Nevzat Okat'ın incelemesinde de 2021-2025 döneminde yaklaşık 50 milyon 267 bin 645 lira finansal işlem hacmi olduğu, Misli ve Oley firmalarıyla 4 yılda 104 işlemde 1 milyon 643 bin 93 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu, ilgili firmaya 1 milyon 6 bin 913 lira para çıkışı, ilgili firmadan 636 bin 179 lira para girişi olduğu tespit edildi.

Şenol Bektaş'ın da aynı yıllar arasındaki bankacılık işlem veri incelemesinde, 22 milyon 126 bin 359 liralık finansal işlem hacmi belirlendiği, Tuttur, Nesine, Milli Piyango ve Misli ile 2021-2024 döneminde 1088 işlemde 1 milyon 491 bin 435 liralık finansal işlem hacmi görüldüğü, ilgili firmaya 1 milyon 218 bin 477 lira para çıkışı, firmadan 272 bin 958 lira para girişi olduğu anlaşıldı.

Ahmet Kıvanç Kader'in ise 2021-2025 döneminde 269 milyon 86 bin 920 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu, Nesine ile 2022-2025 döneminde 342 işlemde 657 bin 539 liralık finansal işlem hacmi olduğu, 388 bin 731 liralık para çıkışı olan ilgili firmadan da 268 bin 808 lira para girişi yapıldığı belirlendi.

Sabri Emre Tekin'in ise 2021-2025 döneminde 8 milyon 992 bin 994 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu, Nesine ve Misli ile aynı yıl aralığında 1055 işlemde 586 bin 403 liralık finansal işlem hacmi görülürken, ilgili firmaya 508 bin 437 liralık para çıkışı, firmadan 77 bin 966 liralık para girişi olduğu tespit edildi.