Bahis soruşturmasında 20 şüpheli tutuklandı

Aylık gelirinin 3 buçuk milyon lira olduğunu belirten Mert Hakan Yandaş ifadesinde, yasal ya da yasa dışı bahis sitelerinde üyeliği bulunmadığını belirtirken, “Yasadışı bahis sitelerinden futbol müsabakalarının sonuçlarına asla kupon yapmadım. Profesyonel kariyerimde hiçbir şekilde şike teklifi almadım. Şike anlaşması içerisinde yer almadım. Şike yapmadım. Kimse oynayacağım veya oynadığım müsabakalar ile ilgili telkinde, yönlendirmede bulunmadı. Profesyonel olarak sözleşmeli olduğum futbol takımlarının müsabakalarına hiçbir şekilde yasal veya yasadışı bir şekilde kupon yapmadım. Şüpheli Ersen Dikmen isimli şahsa borç gönderdim. Gönderdiğim paraları yasal bahis sitelerine gönderdiğini bilmiyordum.” dedi

Dikmen'in Fenerbahçe müsabakalarına ilişkin kuponlarına bir yönlendirmesi olmadığını söyleyen Yandaş, “Aramızda böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir. Yasadışı bahis sitelerinde herhangi bir şekilde oyun oynamak için para göndermedim. Yine Fenerbahçe'den futbolcu arkadaşlarımla birlikte yasadışı bahis sitelerinde slot oyunları oynadık. Ancak kimin hesabından oynadığımızı hatırlamıyorum. Çok uzun sürmedi ve oynamayı bıraktık.” dedi.