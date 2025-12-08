Bahis soruşturmasında 20 şüpheli tutuklandı
08.12.2025 10:44
Son Güncelleme: 09.12.2025 01:04
İHA, AA
Futbolda bahis soruşturmasında 20 şüpheli tutuklanırken, 19 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı’nın savcılık ifadeleri de ortaya çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yasa dışı bahise karışan isimleri açıklamasının ardından genişletilen futbolda bahis soruşturması sürüyor.
Aralarında hakem, yönetici ve futbolcuların da bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı.
Aralarında şüpheliler Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya’nın bulunduğu 29 şüpheli tutuklanmaları istemiyle, 10 şüpheli ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Aralarında hakem Zorbay Küçük'ün de bulunduğu 19 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Tutuklanma talebiyle sevk edilen isimlerden Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Ahmet Okatan'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.
Tutuklanan isimler:
1-Emrah Çelik
2-Yunus Emre Tekoğul
3-Metehan Baltacı
4-İzzet Furkan Malak
5-Bartu Kaya
6-Murat Sancak
7-Orkun Özdemir
8-Kadir Kaan Yurdakul
9-Faruk Can Genç
10-Alessane Ndao
11-Mert Hakan Yandaş
12-Ersen Dikmen
13-Kerem Yusuf Sirkeci
14-Emircan Çiçek
15-Ahmet Okatan
16-Gürhan Sünmez
17-Mehmet Emin Katipoğlu
18-Volkan Erten
19-Şahin Kaya
20-Ümit Kaya
Adli kontrol tedbiri uygulanan isimlerin listesi:
Ahmet Abdullah Çakmak
Eren Karadağ
Uğur Adem Gezer
Arda Türken
Muhammed Furkan Özhan
Yusuf Özdemir
Ensar Bilir
Oktay Aydin
Yücel Gürol
Abdulsamet Burak
Cengiz Demir
Erhan Çelenk
İsmail Kalburcu
Salih Malkoçoğlu
Samet Karabatak
Tolga Kalender
Uğur Kaan Yıldız
Gamze Neli Kaya
Zorbay Küçük
AHMET ÇAKAR ANJİYO GEÇİRDİ
Gözaltında bulunduğu sırada rahatsızlık geçiren eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Çakar'ın anjiyo olduğu öğrenildi.
Savcılıktan emniyete, Çakar'ın, tedavisinin ardından sağlık durumuna göre adliyeye mevcutlu getirilmesi talimatı verildi.
MERT HAKAN YANDAŞ: HİÇBİR ŞEKİLDE ŞİKE TEKLİFİ ALMADIM
Aylık gelirinin 3 buçuk milyon lira olduğunu belirten Mert Hakan Yandaş ifadesinde, yasal ya da yasa dışı bahis sitelerinde üyeliği bulunmadığını belirtirken, “Yasadışı bahis sitelerinden futbol müsabakalarının sonuçlarına asla kupon yapmadım. Profesyonel kariyerimde hiçbir şekilde şike teklifi almadım. Şike anlaşması içerisinde yer almadım. Şike yapmadım. Kimse oynayacağım veya oynadığım müsabakalar ile ilgili telkinde, yönlendirmede bulunmadı. Profesyonel olarak sözleşmeli olduğum futbol takımlarının müsabakalarına hiçbir şekilde yasal veya yasadışı bir şekilde kupon yapmadım. Şüpheli Ersen Dikmen isimli şahsa borç gönderdim. Gönderdiğim paraları yasal bahis sitelerine gönderdiğini bilmiyordum.” dedi
Dikmen'in Fenerbahçe müsabakalarına ilişkin kuponlarına bir yönlendirmesi olmadığını söyleyen Yandaş, “Aramızda böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir. Yasadışı bahis sitelerinde herhangi bir şekilde oyun oynamak için para göndermedim. Yine Fenerbahçe'den futbolcu arkadaşlarımla birlikte yasadışı bahis sitelerinde slot oyunları oynadık. Ancak kimin hesabından oynadığımızı hatırlamıyorum. Çok uzun sürmedi ve oynamayı bıraktık.” dedi.
METEHAN BALTACI: FORMASINI GİYDİĞİM HİÇ BİR TAKIMA KUPON YAPMADIM
Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı ise ifadesinde herhangi bir yasadışı bahis sitesinde herhangi bir işlem yapmadığını ve kendisi adına başkasının da yapmadığını söyledi.
Baltacı, "Tarafıma sorulan yasadışı bahis sitesi ile benim herhangi bir alakam yoktur. Mesajlaşma grubunda başka bir arkadaşımın atmış olduğu görüntüdür. Söz konusu görüntü 2021 yılına aittir. Ben yasal sitede hatırladığım kadarıyla 2021 yılında üyelik açmıştım. Tam kaç kere kupon yaptığımı bilmiyorum ama hiçbir suretle formasını giymiş olduğum herhangi bir takım adına kupon yapmadım. Yine oynamış olduğum maç bahislerindeki futbolcular ile herhangi bir irtibatım olmamıştır. Benim şike yapmam söz konusu değildir. Mesaj içeriklerinde de gözüktüğü üzere birçok kuponda arkadaşlarımdan takım sormaktaydım, şike yapacak olsam böyle yazışmaların olması mümkün olmazdı. Söz konusu kuponları yapmamdan dolayı TFF tarafından idari ceza verildi. Ancak bu cezanın içeriği kupon yapmamdan kaynaklı olup şike iddiası ile ilgili herhangi bir husus da yoktur." dedi.
SEVK YAZILARI ORTAYA ÇIKTI
Şüpheliler Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik hakkında hazırlanan sevk yazıları ortaya çıktı.
Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımının kaptanı olan Mert Hakan Yandaş’ın, şüpheli Ersen Dikmen ile 04 Aralık 2021 – 26 Ekim 2025 tarihleri arasında toplam 4 milyon 453 bin 62 lira tutarında para transferi yaptığı, Dikmen’in Yandaş’tan gelen tutarları kısa süre içerisinde yasal bahis sitelerine gönderdiği, şüpheli Ersen Dikmen’in Mert Hakan Yandaş’a toplam 2 milyon 60 bin 74 lira gönderdiği Dikmen’in Yandaş’tan para transferi almaya başladığı tarih olan 04 Aralık 2021 ve sonrasında yasal bahis siteleri üzerinden Fenerbahçe Spor Kulübü’nün futbol maçları da dahil olmak üzere çok sayıda bahis kuponunun bulunduğu, Yandaş’ın dijital materyallerinde yapılan incelemelerde oyuncusu olduğu Fenerbahçe futbol takımına bahis oynandığına dair kupon görsellerinin bulunduğunun tespit edildiği, Yandaş’ın şüpheli Dikmen üzerinden oynadığı futbol takımından bağımsız olarak bahis yapmak suretiyle müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği yazıldı.
OYNAMA ŞEKLİ OLARAK KENDİ KAZANIR VE 2,5 ÜST GOL OLUR ŞEKLİNDE BAHİS ALDIĞI YAZILDI
Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı’nın Nesine isimli yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu, şüphelinin Galatasaray Spor Kulübü’nde oyuncu olduğu zaman diliminde 27 müsabakaya bahis oynadığı, Şüphelinin oynama şekli olarak kendi takımı kazanır ve 2,5 üst gol olur şeklinde bahis aldığı, dijital materyallerinde yapılan incelemelerde; 2021 yılına ait mesajlarında Vevobahis isimli yasa dışı bahis sitesinden alındığı değerlendirilen bahis kuponu resmi olduğu, 2024 yılına ait konuşma içeriklerinde Eyüpspor oyuncusu olduğu dönemde Ufuk isimli kişiye ‘Urfa Eyüp kg’ şeklinde kupon önerisinde bulunduğu ve bahis oynanmasına ilişkin mesajlarının tespit edildiği ve yine ‘Tipo90’, ‘Totobo’, ‘Holiganbet’ isimli yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı adı ve parola ile giriş yaptığı, oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yapmak suretiyle müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği belirtildi.
SORUŞTURMADA KİMLERİN ADI GEÇİYOR?
Dosyada isimleri geçen şüpheliler şöyle:
"Kayserispor futbolcusu Abdulsamet Burak,
Sakaryaspor futbolcuları Abdurrahman Bayram, Arda Türken, Yunus Emre Tekoğul,
Sivasspor futbolcusu Ahmet Abdullah Çakmak,
Amedspor futbolcuları Bartu Kaya, Oktay Aydın, Uğur Adem Gezer,
Hatayspor futbolcusu Cengiz Demir,
Pendikspor futbolcusu Emircan Çiçek,
Boluspor futbolcuları Ensar Bilir, İsmail Kalburcu, Orkun Özdemir,
Çorumspor futbolcusu Eren Karadağ,
Serikspor futbolcusu Erhan Çelenk,
Göztepe futbolcusu İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız,
Manisaspor futbolcusu Kadir Kaan Yurdakul, Samet Karabatak,
Fatih Karagümrük futbolcusu Kerem Yusuf Sirkeci,
Erzurumspor futbolcusu Muhammed Furkan Özhan,
Bandırmaspor futbolcusu Tolga Kalender,
Alanyaspor futbolcusu Yusuf Özdemir,
Adana Demirspor futbolcusu Yücel Gürol,
Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı,
Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş ve bahis oynattığı kişi Ersen Dikmen,
Trabzonspor futbolcusu Salih Malkoçoğlu,
Hakem Zorbay Küçük,
Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak,
Altayspor Kulübü yöneticisi Emrah Çelik,
Spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar ile eşi Hayriye Arzu Çakar (yurt dışı),
Ümraniyespor-Giresunspor maçıyla ilgili Cüneyt Semirli (yurt dışı), Ümit Kaya (yurt dışı), Koray Şanlı, Faruk Can Genç, Cenk Sarıtaş, Gamze Neli Kaya,
Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile alakalı Ahmet Okatan, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya,
Konyaspor futbolcusu Allasane Ndao (yurt dışı),
Adana Demirspor Başkanvekili Metin Korkmaz (yurt dışı)."
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, kamuoyunda Futbolda Bahis Soruşturmaları olarak bilinen soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başkanlığından ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 13 Kasım'daki toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan 101 futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller bulunduğu belirtilmişti.
Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen aralarında Galatasaray Spor Kulübü'nün profesyonel futbolcusu Metehan Baltacı'nın da olduğu 27 futbolcu hakkında gözaltı kararı olduğu belirtilen açıklamada, başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı belirlenen Fenerbahçe Spor Kulübü'nün profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş, 28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler çerçevesinde Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenör hakkında da gözaltı kararı verildiği ifade edilmişti.
Açıklamada, 24 Aralık 2023'te oynanan Ümraniyespor-Giresunspor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti bulunduğu aktarılarak, bu kapsamda da biri futbolcu altı şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği aktarılmıştı.
Banka hesaplarının incelenmesi neticesinde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu belirlenen Adana Demirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat Sancak, eski futbol hakemi ve halen spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi ile üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de olduğu yedi kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, İstanbul ve 16 farklı ilde bulunan toplamda 46 zanlı hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğinin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiği kaydedilmişti.