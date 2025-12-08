Bahis soruşturmasında 37 şüpheli adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, kamuoyunda Futbolda Bahis Soruşturmaları olarak bilinen soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başkanlığından ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 13 Kasım'daki toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan 101 futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller bulunduğu belirtilmişti.

Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen aralarında Galatasaray Spor Kulübü'nün profesyonel futbolcusu Metehan Baltacı'nın da olduğu 27 futbolcu hakkında gözaltı kararı olduğu belirtilen açıklamada, başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı belirlenen Fenerbahçe Spor Kulübü'nün profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş, 28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler çerçevesinde Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenör hakkında da gözaltı kararı verildiği ifade edilmişti.